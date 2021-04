Naughty Dog : Le directeur créatif de Marvel's Avengers de retour au bercail

Si une coutume bien ancrée voulait que les gars de la marine coulent avec leur navire, l'instinct de survie pousse désormais nos semblables à sauter par-dessus bord avant qu'il ne soit trop tard. Et dans une industrie vidéoludique en proie à bien des tempêtes, la démarche se comprend d'autant plus. Nouvel exemple aujourd'hui avec Marvel's Avengers.

À voir aussi : PS5 : Un studio de Sony recrute pour une nouvelle licence et évoque du design jamais vu

C'est peu dire que le jeu-service destiné à faire les poches des amateurs de super héros n'a pas soulevé les foules, ses faibles ventes n'auront pas permis d'amortir les coûts de développement. Malgré une version current-gen disponible depuis le mois dernier, le navire à la dérive perd aujourd'hui son directeur artistique, qui s'en va voguer vers des cieux plus cléments.

L'amour du risque dure trois ans

Shaun Escayg annonce en effet son départ de Crystal Dynamics, et son retour chez Naughty Dog, qu'il avait quitté en 2018 après avoir oeuvré sur Uncharted : The Lost Legacy. Celui qui a également roulé sa bosse en dirigeant l'animation des cinématiques de The Last of Us met donc fin à une parenthèse de trois ans, une période durant laquelle il se sera concentré sur les aventures de Kamala Khan.

Corporate comme pas deux, Escayg a annoncé son retour via une simple photo qui rend déjà fou de jalousie notre bien-aimé rédac' chef :

Happy to be back with the Dogs! pic.twitter.com/0xcKIwFUkW - Shaun Escayg (@ShaunEscayg) April 19, 2021

Si personne ne sait encore sur quel projet d'envergure il planche désormais, l'intéressé précise toutefois que son rôle au sein de Naughty Dog est double, puisqu'il y occuperait la place de directeur créatif et de scénariste.

Escayg aurait-il succombé à la promesse de participer à un jeu "super cool", comme le vendait en début d'année Neil Druckmann ? Ou de faire profiter de son expérience pour améliorer le projet multijoueur ?

En attendant de le découvrir, rappelons tout de même que Marvel's Avengers est disponible gratuitement pour les abonnés PlayStation Now, et ce jusqu'au 5 juillet. C'est toujours ça de pris.