PS5, Xbox Series X|S : La version next-gen de Marvel's Avengers datée et détaillée

Cela fait plusieurs mois que les joueurs et les personnes intéressées par Marvel's Avengers savent que le jeu va avoir droit à une mise à niveau gratuite sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Et ils savent désormais quand cette dernière débarquera.

Square Enix vient d'annoncer que les versions PS5 et Xbox Series X|S de Marvel's Avengers débarqueront le 18 mars prochain. Comme promis précédemment, les personnes qui disposent déjà des versions PS4 et Xbox One du titre pourront télécharger gratuitement sa mise à jour next-gen.

Dans cette version PS5 et Xbox Series X|S de Marvel's Avengers, le joueurs pourront choisir entre deux modes d'affichage. Le premier est simplement présenté comme étant un mode "graphismes améliorés" tandis que le second est décrit comme étant un mode "framerate élevé" permettant de jouer en 60 images par seconde avec une résolution en 4K dynamique.

Pour ce qui est de la version PS5 spécifiquement, l'éditeur japonais avait évoqué durant l'été dernier la possibilité que le jeu exploite les fonctionnalités de la manette DualSense ainsi que la 3D Audio mais aucune précision supplémentaire n'a été communiquée à ce sujet pour le moment.

L'univers grandit

À noter qu'en plus d'être le jour de la sortie des versions PS5 et Xbox Series X|S du jeu, le 18 mars prochain marquera également l'arrivée du DLC Operation : Hawkeye - Future Imperfect dans toutes les versions du jeu.

En plus de permettre d'incarner Clint Barton, ce contenu additionnel apporte également un nouveau chapitre à l'intrigue du jeu, chapitre marqué par l'arrivée d'un nouveau super vilain : Maestro (version très intelligente et maléfique de Hulk). Bonne nouvelle pour ceux qui n'en ont pas fini avec Marvel's Avengers, ce contenu additionnel sera proposé gratuitement sur toutes les plates-formes.

L'arrivée de cette version PS5 et Xbox Series X|S de Marvel's Avengers vous donne-t-elle envie de vous (re)mettre au jeu ? Pensez-vous que c'est peine perdue pour Square Enix ? Que faudrait-il pour relancer l'intérêt du jeu selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.