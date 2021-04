PlayStation Now : Les jeux ajoutés en avril 2021 dévoilés

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5 accueille plusieurs titres supplémentaires, sans se découvrir d'un fil.

Après avoir annoncé une liste zombiesque de jeux "offerts" aux abonnés PlayStation Plus à partir du 6 avril (c'est demain), Sony dévoile les titres qui rejoignent le catalogue de jeux PS4, PS3, PS3 P4 et PC en perpétuelle évolution du PlayStation Now.

Les jeux du PS Now d'avril 2021 :

Marvel's Avengers - disponible du 6 avril au 5 juillet

Borderlands 3 - disponible du 6 avril au 29 septembre

The Long Dark - Définitif

Comme à chaque fois, et parce que la vie n'est hélas, pas éternelle, sauf pour certains êtres élus, Call of Duty Black Ops III dépose les armes et se tire ailleurs. Oui, comme dans l'infanterie.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.

