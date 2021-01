PS5 : Naughty Dog sur un jeu "super cool" selon Neil Druckmann

Naughty Dog étant derrière certaines des exclusivités PlayStation les plus populaires, de nombreuses personnes désirent savoir ce qu'il prépare pour son arrivée sur PS5 maintenant qu'il n'a plus (trop ?) à se soucier de The Last of Us Part II. De son côté, le co-président du studio californien a commencé à teaser tout doucement. Et indirectement.

Naughty Dog s'est lancé à la fin de l'année dernière dans une grande campagne de recrutement de personnes qui viendront travailler sur les prochains projets du studio. Et si des postes ont déjà été attribués, d'autres sont encore à pourvoir comme le studio First Party vedette de Sony l'a fait savoir sur son compte Twitter officiel.

Histoire de donner un peu plus de visibilité à cette campagne de recrutement, le co-président et directeur de la création de Naughty Dog, Neil Druckmann, s'est fendu d'un tweet à son sujet sur son compte personnel. Si l'idée derrière ce message était de donner envie de postuler chez ND, sa manière de formuler les choses va certainement titiller les fans de ses jeux :

Come work with us! We're making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021

Venez travailler avec nous ! Nous sommes en train de créer quelque chose de très cool ! 🤐

Tant de questions, si peu de temps

Comme le montre le smiley utilisé par Neil Druckmann, ce quelque chose est sans surprise entouré d'un niveau de confidentialité à faire rougir une agence fédérale américaine. Reste maintenant à savoir si Naughty Dog travaille sur un ou plusieurs projets simultanément.

Le studio a promu un certain nombre des membres de son équipe au cours de la seconde moitié de l'année dernière. Et comme nous vous le disions il y a quelques jours, une des personnes promues, Vinit Agarwal, s'est vue confier le poste de co-réalisateur. Et comme il se présente sur son profil comme étant avant tout un designer de jeux multijoueur, il est possible de se demander si, en plus d'un nouveau jeu PS5 solo (ND recrutait pour du contenu solo durant l'été dernier), Naughty Dog n'est pas également en train de plancher sur une version PS5 de The Last of Us Part II à laquelle serait attachée l'expérience multijoueur se déroulant dans l'univers du jeu.

Si Naughty Dog planche bel et bien sur plusieurs titres en même temps, ce que la taille du studio semble permettre, auquel fait ici référence Neil Druckmann. Il faudra très certainement attendre un moment avant d'obtenir le fin mot de cette histoire.