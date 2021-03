PS5 : Naughty Dog prépare un jeu multijoueur, les premiers indices

Le fait que Naughty Dog planche actuellement sur plusieurs projets n'est plus un secret pour personne depuis un moment. Ce que le commun des mortels ne sait pas en revanche, c'est la teneur de ces nouvelles productions. Un élément récemment découvert donne cependant des indices au sujet d'au moins l'un d'entre eux.

Le site américain GameSpot a repéré sur le site de Naughty Dog une offre d'emploi qui laisse entendre que le studio californien va emprunter le chemin du jeu-service multijoueur pour au moins un de ses titres à venir.

En effet, le studio de Sony recherche actuellement un "multiplayer economy designer" dont le rôle sera d'aider à créer des "moyens d'expression" pour les joueurs (autrement dit de proposer des moyens de personnalisation de l'expérience), d'assurer la "longévité robuste" de leurs jeux et "donner aux joueurs les récompenses" (in-game) qui les motivent.

Parmi les responsabilités qui incomberont au candidat retenu se trouvent la "conception, l'intégration et le réglage des systèmes liés à l'économie in-game et à la progression des joueurs." Un autre détail intéressant trouvé dans cette offre d'emploi laisse entendre que ce jeu-service pourrait être la partie multijoueur d'un autre jeu.

Multijoueur, mais pas que ?

En effet, une autre responsabilité du "multiplayer economy designer" sera de "collaborer avec d'autres game designers afin d'assurer que les systèmes liés à l'économie in-game seront en synergie avec le jeu dans son ensemble." Il ne semble donc pas être question d'un jeu 100% multijoueur.

Reste maintenant à découvrir le ou les jeux de chez Naughty Dog à venir qui utiliseront de telles mécaniques. Pourrait-il être question d'une expérience multijoueur se déroulant dans l'univers de The Last of Us Part II (intégrée à une version PS5 du jeu par exemple) ? Il faudra attendre une annonce de la part de Sony, ou une fuite concrète, pour le découvrir.

Que pensez-vous de cette offre d'emploi ? Seriez-vous déçus que Naughty Dog se lance dans le jeu-service ? Ou voyez-vous ça comme le prolongement de ce qu'il faisait dans les modes multijoueur des Uncharted et autres The Last of Us ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.