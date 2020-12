Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED rembourse les joueurs PS4-Xbox One et présente ses excuses

Au cours du weekend dernier, des joueurs de Cyberpunk 2077 ont indiqué sur les réseaux sociaux qu'ils avaient obtenu le remboursement de leur version PS4 en contactant le service après-vente de Sony. Après plusieurs jours de silence, CD Projekt RED a enfin pris la parole au sujet de la qualité désastreuse des versions PS4-Xbox One de son jeu et a annoncé une campagne de remboursement généralisée (pour ceux qui le souhaitent).

À lire aussi : Cyberpunk 2077 célèbre son lancement en vidéo

Les fans et autres joueurs intéressés par Cyberpunk 2077 ont à nouveau eu droit à un long message sur fond jaune posté par CD Projekt RED sur le compte Twitter officiel du jeu. Ce dernier, signé par plusieurs des responsables du studio polonais, revient sur l'état des versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 et parle des mesures qu'ils vont prendre à court et moyen terme :

Chers joueurs,



Tout d'abord, nous souhaitons commencer en vous présentant nos excuses pour ne pas avoir montré le jeu sur les versions de base de consoles last-gen avant sa sortie et, par conséquent, ne pas vous avoir permis de prendre une décision d'achat plus informée. Nous aurions dû accorder plus d'attention au fait de mieux le faire tourner sur PlayStation 4 et Xbox One.



Ensuite, nous allons corriger les bugs, les plantages et améliorer l'expérience d'ensemble. La première tournée de mises à jour vient d'être diffusée et la prochaine va arriver dans les sept prochains jours. Attendez-vous à plus de mises à jour étant donné que nous allons corriger le jeu fréquemment, dès que de nouvelles améliorations sont prêtes. Après les fêtes de fin d'année, nous allons continuer à travailler. Nous sortirons deux gros patchs et le premier d'entre eux, Patch #1 sortira en janvier. Il sera suivi par le Patch #2 en février. Ces deux patchs combinés devraient corriger les problèmes les plus importants rencontrés par les joueurs sur les consoles last-gen. Nous vous informerons à propos du contenu de chaque patch avant leur sortie. Ils ne permettront pas au jeu de tourner sur last-gen comme sur un PC haut-de-gamme ou une console next-gen, mais l'expérience en sera plus proche qu'elle ne l'est actuellement.



Enfin, nous voudrions que tous les gens qui achètent nos jeux soient toujours satisfaits de leur achat. Nous apprécierions que vous nous donniez une chance (d'améliorer le jeu). Mais si le jeu vous insatisfait sur votre console et que vous ne souhaitez pas attendre des mises à jour, vous pouvez choisir un remboursement de votre exemplaire. Pour ce qui est des exemplaires achetés dématérialisés, merci d'utiliser le système de remboursement sur le PSN ou Xbox respectivement. Pour les versions boîte, merci d'essayer tout d'abord d'obtenir un remboursement auprès de la boutique où vous avez acheté le jeu. Si cela s'avère impossible, merci de contacter [email protected] Nous ferons notre possible pour vous aider. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez nous contacter pendant une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 21 décembre 2020.



Humblement,



Marcin Iwinski, Adam Kicinski, Adam Badowski, Michal Nowakowski, Piotr Nieubowicz, Piotr Karwowski



PS: Les joueurs PC recevront également des mises à jours régulières ainsi que des correctifs améliorant le jeu.

Faute avouée à moitié pardonnée ?

S'il est tout à l'honneur de CD Projekt RED de présenter ses excuses publiquement et d'offrir de rembourser les joueurs, les actions et décisions prises par le studio jusqu'à présent laissent entendre que sa direction agissait en toute connaissance de cause, dans le simple but de cacher les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 à leurs acheteurs potentiels afin de ne pas faire changer d'avis à ces derniers.

Interrogé à propos des performances de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, Adam Kicinski avait en effet déclaré que "les performances sont évidemment un peu plus basses que sur les versions 'pro' mais elles sont étonnamment bonnes pour un monde si énorme. Donc un peu plus basses mais très bonnes." De telles déclarations ne semblent donc pas indiquer l'état désastreux dans lequel le jeu est sorti sur PS4 et Xbox One.

Autre élément qui pousse à se poser des questions quant aux intentions de CD Projekt RED, sa tentative d'imposer un embargo aux membres du grand public qui s'étaient procurés un exemplaire du jeu en avance. Officiellement, c'était pour éviter que les joueurs ne se fassent spoiler l'intrigue. Mais les différents éléments mis en lumière depuis poussent à croire que la société polonaise cherchait avant tout à retarder au maximum l'apparition en ligne d'images des versions PS4 et Xbox One du jeu. D'ailleurs, il convient de préciser que la presse n'a reçu les versions PS4 de test de Cyberpunk 2077 qu'après la publication des tests de la version PC du titre.

Dernier point qui pousse à douter des véritables intentions de CD Projekt RED, un tweet posté par un attaché de presse du studio affirmant que Cyberpunk 2077 était un "autre jeu" sur consoles après l'application du patch day one. Les faits ont montré qu'il s'agit tout simplement d'une déclaration mensongère.

Roulette polonaise

Si CD Projekt avait bien montré les versions PS4-Xbox One de son RPG avant leur sortie, ce qu'il regrette officiellement de ne pas avoir fait, le bad buzz aurait été immédiat sur la toile et les mèmes seraient à coup sûr apparus en nombre sur la toile. Il suffit de se rappeler de la présentation de Halo Infinite de juillet dernier pour avoir un exemple d'une situation similaire récente. Face aux moqueries générées par la présentation de son FPS, Microsoft n'a eu d'autre choix que de retarder sa sortie.

En présentant Cyberpunk 2077 dans cet état sur PS4 et Xbox One, CD Projekt RED n'aurait eu d'autre choix que de reporter une nouvelle fois la sortie de son jeu. Avec les conséquences financières que cela implique. Tous les éléments listés ci-dessus poussent donc à penser que le studio polonais a préféré tenter le coup de la dissimulation en toute connaissance de cause. Peut-être a-t-il préféré ne pas rater les fêtes de fin d'année plutôt que de retarder son jeu de plusieurs mois. En espérant que les joueurs qui demanderont un remboursement ne seront pas trop nombreux et que des consommateurs mal informés se procureront ces versions last-gen. Sachant que CD Projekt RED s'est rapidement félicité des chiffres de précommandes de Cyberpunk 2077, cette hypothèse est loin d'être farfelue...

Que pensez-vous de ce message d'excuses ? Croyez-vous que CD Projekt RED a caché les versions PS4-Xbox One de son jeu en toute connaissance de cause ? Comptez-vous demander un remboursement de votre exemplaire du jeu ? Estimez-vous qu'ils parviendront à atteindre un résultat correct sur PS4 et Xbox One ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.