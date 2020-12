Cyberpunk 2077 compte ses joueurs et donne la répartitions des précommandes

Moins de 12 heures après son lancement, on constatait un pic de joueurs impressionnant sur PC pour Cyberpunk 2077. On pressentait un lancement sur les chapeaux de roues, son développeur confirme, chiffres à l'appui.

Attention les yeux. À en croire CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 aurait été précommandé par plus de 8 millions de personnes.

We are truly humbled that so many of you trusted us and decided to support #Cyberpunk2077 before the release! Even 8 million thank yous isn't enough! The journey has just begun and we are hard at work on the upcoming fixes and updates to the game. See you in Night City! pic.twitter.com/ycIe2kN0Zq