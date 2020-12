Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One ne serait "pas le même jeu" après son patch Day One

Comme nous vous l'avons déjà indiqué précédemment, CD Projekt RED n'a jusqu'à présent pas montré Cyberpunk 2077 tournant sur PS4 et Xbox One standard. Ces mêmes versions "current-gen" auraient par ailleurs été responsables de certains retards du jeu. En ajoutant à ça les premiers retours sur ces versions de la part de personnes qui ont eu le jeu en avance, alors la situation n'apparaît pas vraiment encourageante. Le studio polonais semble cependant promettre que la situation n'est pas gravée dans le marbre.

Un joueur de toute évidence inquiet a entrepris d'aller interroger Fabian Mario Döhla de CD Projekt RED sur Twitter afin de lui demander si les rumeurs affirmant que le patch "day one" de Cyberpunk 2077 arrangeait considérablement la stabilité des versions consoles du jeu. À cette question, l'attaché de presse du studio polonais a répondu d'une manière qui se veut rassurante :

Oui, c'est un autre jeu avec la mise à jour sur consoles.

Reste désormais à constater de l'étendue des améliorations apportées par ce patch sur PS4 et Xbox One. Vu le nombre de consoles qu'on vendu Sony et Microsoft, les versions consoles de Cyberpunk 2077 seront très majoritairement utilisées sur les consoles current-gen standard. Les performances du très attendu RPG seront donc surveillées de près sur ces machines.

Quelque chose à cacher ?

Pour rappel, le PDG de CD Projekt RED a récemment déclaré que "les performances sont évidemment un peu plus basses que sur les versions 'pro' (de la PS4 et de la Xbox One) mais elles sont étonnamment bonnes pour un monde si énorme." Bandai Namco Entertainment et CD Projekt RED n'ont cependant pas permis à la presse de tester les versions PS4 ou Xbox One de Cyberpunk 2077, ce qui n'est pas bon signe.

La sortie de Cyberpunk 2077 étant imminente, il faudra de toute évidence attendre cette dernière pour pouvoir se faire un avis des performances du jeu sur PS4 et Xbox One. Les personnes qui ont réservé le jeu sur ces plates-formes n'ont plus qu'à croiser les doigts et espérer que la mise à jour évoquée ci-dessus change bel et bien la donne.

En attendant le verdict concernant les versions consoles de Cyberpunk 2077, notre test réalisé à partir de la version PC du jeu est disponible à cette adresse. Pour rappel, Cyberpunk 2077 débarquera le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Les versions PS5 et Xbox Series X sont quant à elles prévues pour l'année prochaine.

Que pensez-vous de cette situation ? Pensez-vous que le patch day one va tout changer sur PS4 et Xbox One ? Le secret autour des versions PS4 et Xbox One du jeu a-t-il altéré vos intentions d'achat ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.