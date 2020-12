Cyberpunk 2077 célèbre son lancement en vidéo

Il est possible que l'info soit parvenue à vos yeux ou vos oreilles : Cyberpunk 2077 arrive cette semaine, après bien des péripéties, sur PC, PS4 et Xbox One. Il ne restait plus, avant d'y jouer officiellement, qu'à découvrir le trailer qui marque ce lancement.

Nous y voilà : la virée à Night City va bientôt commencer pour de nombreux joueurs dans le monde. Une dernière vidéo pour la route, qui conclut un voyage très mouvementé jusqu'à la commercialisation de ce qui a été l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années.

"Préférez-vous vivre en paix en tant que M. Personne... ou marquer les esprits en devant une légende ?"

On rappelle une dernière fois que Cyberpunk 2077, disponible officiellement ce jeudi 10 décembre vous verra prendre le contrôle de V, un(e) mercenair(e) qui cherche à devenir quelqu'un dans une mégalopole futuriste, mais à qui il va bien sûr arriver des tas d'emmerdes.

Étonnamment, la bande-annonce de lancement ne s'attarde pas trop sur l'action, bien mise en avant ces derniers mois, et préfère vous laisser vous imprégner de l'ambiance, des personnages, de la ville.

Cyberpunk 2077 sera disponible ce jeudi 10 décembre sur PS4, Xbox One et PC, avec légère amélioration sur PS5 et Xbox Series X|S, qui auront droit à leurs versions optimisées en 2021.