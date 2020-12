Cyberpunk 2077 : CD Projekt veut imposer un embargo aux joueurs qui ont le jeu en avance

Les éditeurs de jeux adorent que les gens mettent en ligne ou streament un peu partout des vidéos de leur jeu. Mais comme il y en a toujours pour chercher à avoir le cyber-beurre et le cyber-argent du beurre, certains aimeraient contrôler quand le public peut commencer à lui faire de la publicité gratuite.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves vous fait voir l'envers du décor en vidéo

La presse vidéoludique est habituée aux NDA et autres dates d'embargo de publication des impressions, tests, vidéos, etc. Ces récentes années, cette dernière s'est même vue imposer par les éditeurs des restrictions et des délais de plus en plus contraignants (pour la réalisation de tests par exemple). Non contents de mener la vie dure aux journalistes qui couvrent leur actualité à longueur d'année, certains cherchent désormais à "contrôler" ce que fait le public avec son jeu obtenu de manière tout à fait légitime.

Le message récemment publié par CD Projekt sur le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077 en est la preuve. Depuis plusieurs jours, des exemplaires du très attendu RPG sont dans la nature. Et certains joueurs "civils" ont d'ores et déjà réussi à se le procurer légalement.

Et comme la capture de vidéos de gameplay et/ou la réalisation de streams sont rentrées dans les pratiques habituelles des joueurs, cela ne fait pas les affaires du studio polonais.

Ce dernier voudrait en effet limiter l'apparition d'informations précises sur la trame de son jeu. Par conséquent, il a décidé d'imposer indirectement un embargo aux membres du public qui ont mis ou mettront en avance la main sur Cyberpunk 2077 (une image du message original est disponible dans notre galerie ci-dessous) :

Nous approchons de plus en plus du lancement et il y a des chances que certains d'entre vous réussiront à mettre la main sur un exemplaire de Cyberpunk 2077 avant le jour de sa sortie. Peu importe la difficulté que cela représente pour nous, notre ambition est que pour les joueurs du monde entier vivent la même expérience dénuée de spoilers lors de la sortie du jeu.



C'est pourquoi nous vous demandons gentiment DE NE PAS streamer/réaliser de let's play ou diffuser du contenu de ce type avant le 9 décembre à midi. Nous enverrons MAX-TAC (vous savez, les gens qui suppriment les vidéos) après toutes les personnes qui le font quand même. Nous adorerions en revanche qu'après cette date, vous streamiez comme si demain n'existait pas. Qui sait, il n'existera peut-être pas. Nous sommes en 2020 après tout.

C'est compris les amis ?

Derrière l'humour, CD Projekt impose donc un embargo au public. Car s'il affirme qu'il "demande gentiment," il précise qu'il fera supprimer les vidéos qui apparaîtront en ligne avant cette date. Les joueurs pourront donc contribuer à la promotion du jeu (à leur insu ?) mais quand le studio aura décidé qu'ils peuvent le faire.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre prochain. Ce que CD Projekt cherche à imposer aux joueurs ressemble donc aux embargos de tests prenant fin la veille de la sortie d'un jeu que nombre d'éditeurs imposent depuis des années à la presse. Reste maintenant à voir si le studio polonais va réussir à appliquer cette mesure ou si des vidéos apparaîtront malgré tout sur la toile.

Que vous inspire cette situation ? Trouvez-vous justifiées les demandes de CD Projekt ? Ou estimez-vous que les joueurs qui se procurent un jeu légalement devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent avec ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.