Cyberpunk 2077 : Comment tourne le jeu sur PS4 et Xbox One ? Le PDG de CD Projekt "répond"

Depuis l'annonce du développement de Cyberpunk 2077, le sujet des versions PS4 et Xbox One du jeu a fait couler beaucoup d'encre. Certaines rumeurs et autres bruits de couloir ont même affirmé que, le jeu étant particulièrement ambitieux d'un point de vue technique, les reports de sa sortie avaient été provoqués par les difficultés des développeurs à le faire tourner convenablement sur les "anciennes" machines. Mais à en croire le patron de CD Projekt, il n'y a plus trop d'inquiétudes à avoir à ce propos.

Plus tôt cette semaine, CD Projekt a tenu une conférence téléphonique au cours de laquelle il a répondu aux questions des investisseurs et analystes. Parmi les thèmes abordés au cours de cet échange se trouvait celui des versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077.

Un des participants a souligné que le studio n'avait jusqu'à présent pas montré le jeu tournant sur les versions standard des consoles "current-gen" et a donc voulu connaître l'état des "performances" du jeu sur ces machines comparées à celles sur les versions "pro" des consoles (autrement dit sur PS4 Pro et Xbox One X). À cette question, Adam Kicinski, le PDG de CD Projekt, a répondu (propos retranscrits par le site Seeking Alpha) :

Les performances sont évidemment un peu plus basses que sur les versions "pro" mais elles sont étonnamment bonnes pour un monde si énorme. Donc un peu plus basses mais très bonnes. Voilà la réponse.

Rassurant mais pas trop

Même si cette réponse se veut encourageante, le fait qu'Adam Kicinski parle de performances "étonnamment bonnes pour un monde si énorme" soulève des questions quant à l'état du jeu sur PS4 et Xbox One. L'immense majorité des consoles "current-gen" vendues jusqu'à présent correspond aux modèles de base. De plus, tous les joueurs désireux de se procurer Cyberpunk 2077 sont pour l'instant loin d'être équipés en PS5 et Xbox Series X|S. Il apparaît donc qu'une grande part des joueurs qui joueront à Cyberpunk 2077 en cette fin d'année le fera sur PS4 et Xbox One. D'où l'importance que le jeu tourne bien sur ces dernières.

Pour rappel, lorsque le studio polonais a annoncé le dernier report de la date de sortie de Cyberpunk 2077 à la fin du mois d'octobre dernier, il avait laissé entendre que cet énième retard était nécessité par le besoin de "finaliser le processus sur les consoles current-gen," autrement dit sur PS4 et Xbox One. Comme indiqué plus haut, les limitations techniques de ces dernières ont mis les développeurs du RPG en difficulté pendant la production du jeu. Il sera donc intéressant de voir comment tourne la version finale du jeu sur PS4 et Xbox One et si les développeurs ont réussi à faire des miracles d'optimisation.

Une MàJ next-gen en 2021

À sa sortie le 10 décembre prochain, les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 seront évidemment jouables sur PS5 et Xbox Series X|S respectivement et tourneront mieux que sur les machines "current-gen" grâce aux capacités des nouvelles consoles. La véritable mise à jour next-gen du jeu n'arrivera cependant que l'année prochaine.

Que vous inspire cette situation ? Et que pensez-vous des déclarations du PDG de CD Projekt au sujet des versions PS4 et Xbox One du jeu ? Les trouvez-vous rassurantes ? Estimez-vous que l'absence de vidéos du RPG tournant sur les consoles "de base" cache quelque chose ? Sur quelle machine allez-vous jouer à Cyberpunk 2077 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.