POV : tu attends GTA 6 depuis 13 ans, la suite d’un jeu qui a marqué ta jeunesse. Alors que tu approches dangereusement de la quarantaine, tu as une pression colossale puisque tu t’apprêtes à lancer l’un des plus gros jeux de la décennie, de tous les temps pour certains. Qui sait, peut-être que lui aussi il entrera dans le panthéon des jeux les plus vendus de l’histoire du monde. Ça en prend le chemin, il est déjà milliardaire alors qu’on est en pleine crise mondiale, qu’il n’y a plus un rond dans les portefeuilles et tout ça au beau milieu des polémiques contre la fin du physique. Mais lorsqu’on est l’un des produits culturels les plus importants du monde, on peut tout se permettre, non ?

Coup de foudre à Vice City

Imaginez, la maturité d’un Red Dead Redemption 2 dans une Floride moderne et caricaturale, ainsi qu’une narration habitée pour accompagner ce qui pourrait être l’un des tandems les plus marquants de la décennie. Pourtant, il n’en fait jamais vraiment des caisses, sauf lorsqu’il s’agit de verser dans l’action intense, brutale, et de s’inspirer des plus grandes œuvres du cinéma. Heat, Die Hard, Miami Vice, Reservoir Dogs, Fast & Furious ou encore Bonnie & Clyde, l’évidence même. Puisque si GTA 6 c’est évidemment Vice City et ses alentours, c’est avant toute chose son tandem de héros. Et quel duo.

Jason et Lucia, on en tombe raide amoureux, au moins autant qu’ils peuvent l’être si on leur donne leur chance. Lui est stoïque. C'est un roc, un vétéran que l’on penserait presque de glace. Elle, est bouillonnante, explosive, un caractère de feu. Deux tempéraments opposés, mais terriblement complémentaire. Les facettes d’une même pièce qui forment un tout tellement attachant qu’il serait criminel d'essayer de les séparer. Pourtant, c’est une possibilité, ou presque. Si le jeu vous les présente comme un couple, c’est bien à vous que revient le choix de le rendre fusionnel, ou non. Ils peuvent même être simplement partenaires, peu importe, tous les chemins les mènent hors de Leonida, leur projet commun.

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Les enjeux sont cruciaux. Rockstar a fait le choix de nous les imposer d’entrée de jeu, sans grande prétention, mais ils ne laisseront de marbre que les insensibles. Niko voulait une vie meilleure, Franklin se faire une place, Michael retrouver la paix et frissonner, et ce bon vieux Tommy, dont le spectre nostalgique nous caresse l’épiderme à l’approche de Vice City, il ne cherchait que le pouvoir. Jason et Lucia n’ont rien à voir avec ces lascars et mafiosi en devenir. Ils sont en quête d’autre chose de bien plus important : la liberté. Empathie, sympathie, une certaine forme d’amour… On développe une vaste gamme de sentiments à leur égard que l’on pensait incompatibles avec la licence de Rockstar. Et ça n’aurait certainement jamais eu lieu si les plumes du studio n’avaient pas fait un travail aussi exceptionnel.

L’écriture des personnages, les dialogues et les aléas d’un quotidien que l’on découvre chaque jour fictif, sonnent parfaitement à l’unisson, sans la moindre fausse note, du début à la fin. Une ode à l’amour, parfois violente et désastreuse, qui fourmille de délicieux détails et nous permet de savourer leur histoire autant qu'ils la vivent. Caresses et mots doux entrecoupés de quelques scènes d’intimité pour les joueurs les plus malins serpentent entre les cadavres que notre couple laissera dans le sillage de sa cavale interminable. Ce ne sont pas des enfants de chœur, mais l’on ne peut pas s’empêcher de les aimer. Leur histoire est beaucoup trop belle et sincère pour peu que l'on accepte de s'y abandonner. Ils n’ont pas de temps à perdre, vivent sans attache au jour le jour, si ce n’est leur partenariat, affectif ou non.

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Un casting est incroyable

Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, malgré de nombreux camarades de fortune croisés en chemin, tous dotés d’une forte personnalité. Rockstar se surpasse encore et toujours avec sa galerie de personnages généreuse et pourtant toujours aussi texturée. Ils sont barrés, violents, touchants, drôles, sexy, dangereux… Les couleurs du drapeau de Leonida. Dommage que l’absence de doublages français ne nous permette pas de profiter pleinement de tout ce beau monde. Il se passe tellement de choses lorsque l’on est accompagné, des choses intéressantes, qui plus est. Les sous-titres dévalent le bas de l’écran à une vitesse indécente. Il n’y a plus d’autre choix que de sacrifier la scène pour le texte, ou inversement, à moins d’être parfaitement anglophone, ce qui sera un avantage précieux pour le contenu audio, qui n’a même pas eu droit au sous-titrage. Les podcasts et les publicités à la radio valent sacrément le détour, une grande partie de la satire vient d’ailleurs de là.

Heureusement que tout le monde donne de sa personne, même les seconds couteaux sont remarquables et incarnés. Et que dire de notre couple star, Jason et Lucia, encore eux ? Leurs interprètes sont fantastiques. Ne vous laissez pas berner par la monotonie de Jason, il est parfaitement campé, avec justesse, et sa partenaire ne le lâchera pas d’une semelle en se moquant ouvertement de lui. Mais il faut admettre que c’est la pétillante Lucia qui tire la couette. Son timbre de voix, son interprétation, son rire communicatif… Comment ne pas tomber sous le charme ? Impossible. Le plus stupéfiant, c’est qu’il n’y a pas de raté, jamais. Pas un dialogue qui fait pschitt, pas une vanne qui fait plouf. Missions principales, secondaires, annexes, tout est parfait. Regardez-les se développer naturellement sous vos yeux, émotionnellement, humainement, physiquement.

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Bonnie & Clyde

Ce qui est incroyable, c’est que sans effort, c’est bien vous, derrière votre écran, vous qui profitez du spectacle, qui influencez chaque trait de leur évolution. Vous les faites manger ? Ils grossissent. Vous leur faites faire du sport ? Ils se sculptent et deviennent plus performants. Vous faites des choses en couple ? Ils s’aiment, se découvrent, discutent, vivent. Construire ou détruire votre relation ne sera pas sans conséquence. Être l’un des pires criminels de Leonida non plus d’ailleurs. La police s’est refait une beauté, tire votre profil lors de vos crimes, vous traque sans répit jusqu’à déchaîner l’enfer sur terre pour quiconque osera franchir le seuil de la 6e et nouvelle étoile du niveau d’alerte. Il faut en vouloir pour en arriver là, mais sait-on jamais. Jason et Lucia peuvent avoir la gâchette facile si vous le souhaitez. Ressembler à Trevor en pleine redescente, ou alors devenir professionnels comme Michael à son prime. À vous de voir, la liberté est la clé de voûte de GTA 6.

Votre profil criminel, fonctionnalité hybride inspirée du modèle de réputation de Red Dead Redemption 2, peut même être totalement dans le rouge, vous briser à tout jamais. Les répercussions pourraient alors être terribles, votre comportement pouvant avoir des retombées inattendues sur le monde qui vous entoure, mais aussi sur votre binôme. Jason et Lucia sont peut-être dépendants de vos choix, ils réagiront en conséquence de ces derniers eux aussi. Des actions spontanées, des façons d’être. Le monde vous percevra également différemment, les réactions changeront à votre égard, de manière plus ou moins visible. Le diable se cache dans les détails, Rockstar a fait un travail d’orfèvre.

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Leonida Vice

Leonida respire, cette Floride artificielle vit autour de vous. Vice City, la cité de tous les vices, en est le cœur violacé par les néons. Ses artères urbaines s’étirent bien plus loin que dans les années 80 fictives, sa conception a quelque peu changé, est plus organique. Ses quartiers sont définitivement marqués, enracinés dans une multitude de cultures, striés de ruelles étouffantes. Leonida est le pays de la diversité, Vice City en est un melting-pot assumé. Tout le monde s’est fait une place, mais les langues latines assurément plus que tout. Le street art repeint quelques murs des quartiers populaires, les géants d’acier et verre tapissent l’horizon au loin, reflétant autant la richesse que la lumière du soleil qui brûle les plages adjacentes. L’aéroport est remonté, il est gigantesque. À lui seul il écraserait la moitié du Los Santos de 2013, et certainement tout le Vice City de 2002, ou presque.

Pourtant, ces tentaculaires ruelles urbaines, plus étriquées, vibrantes et embouteillées que nul autre jeu de la licence, ne sont qu’une infime partie de Leonida. GTA 6 ne s’arrête pas à Vice City. Jason et Lucia y seraient trop à l’étroit, même si leur cavale tournera en boucle non loin, et l’on aurait bien eu du mal à s’en contenter pendant plus d’une centaine d’heures. Quoique. Non, Leonida c’est désormais la Floride et sa richesse. Ce sont les keys, ses langues de terre sableuses qui dessinent une virgule sous l’île, où se côtoient amateurs de pêche et contrebandiers. Les vaste marais foisonnant de vie, où l’on retrouvera une bonne partie des quelque 170 bestioles qui vivent parmi les humains de pixels. Leonida, c’est aussi ses petites villes portuaires pleines de toxicos voûtés, de villes côtières régionalistes et ses infinies campagnes vallonnées, terrains de prédilection des amateurs de chasse.

La découverte ne s’arrête évidemment pas à la terre, il y a la mer et les airs aussi. GTA 6 est gigantesque, en faire le tour vous prendra des semaines, des mois, des années peut-être. Ce qui est phénoménal, c’est que chaque centimètre de ce monde, trois fois plus grand que GTA 5, a été fait entièrement à la main, au millimètre près. On ne s’y ennuie jamais, il est plus étendu mais aussi plus dense que nul autre épisode. Jason et Lucia, ça faisait longtemps qu’on ne les avait pas mentionnés, peuvent profiter de tout ce qui les entoure. Naviguer, voler, rouler, nager, plonger, peu importe. Vous y pensez ? Rockstar y a déjà pensé avant vous, donc c’est possible. L’océan est habité, hypnotisant et les trouvailles sont nombreuses. Le plancher des vaches est incroyable, immense et regorge de mystères. Reste qu’il n’y a pas encore de ville volante, mais le base jump à haute altitude est une activité tout à fait plaisante.

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GTA 6 , c'est la vie, la (presque) vraie

Entre deux braquages, il faut bien se faire plaisir. Les activités sont nombreuses, qu’elles soient impulsives (personne ne m’a poussé à visiter chaque toit du monde, et pourtant), ou au contraire soigneusement déjà préparées. Il y a toujours un kayak qui traîne, des motards chauds pour une course tout-terrain, un mini-golf qui ouvre ses portes, ou des gangs qui font des trucs de gang qui pourraient vous rapporter gros. GTA 6 vous récompense sans cesse. C’est d’ailleurs ce qui lui donne toute cette vie. Les petites activités, les aléas du quotidien, les faits divers… Tout cela existe à Leonida, habille le monde et nourrit les réseaux sociaux que l’on peut doomscroller pour s’abrutir de commentaires toxiques et de trends wtf, ou drainer quelques infos.

Et puis il y a les habitants, qui vont et viennent, réagissent à vous comme n’importe qui le ferait dans nos propres rues. Sortir un flingue n’est pas un problème dans cette région américaine fictive farouchement attachée à son deuxième amendement, mais lorsque vous portez un masque et une arme de guerre à l’épaule, ça fait jaser. Les smartphones sortent des poches, pendantque vous braquez, on vous filme et on appelle les flics. Vous pensiez pouvoir voler impunément une voiture sur le parking de ce fast-food ? Vous auriez dû faire gaffe aux deux jeunes en train de fumer leur joint derrière les poubelles. Pendant que vous crochetez la portière, les nouveaux mini-jeux obligatoires pour voler les bagnoles, eux, ils appellent une fois de plus la police.

Tous ceux que vous croisez ne sont pas des balances, mais ils réagissent à votre comportement, vous engueulent et vous insultent souvent, aussi. Parfois, ils ont aussi besoin d’un coup de main. Une mascotte qui hurle sous le projecteur d’un hélico de police, un mec tatoué un peu chelou en panne sur le bas-côté, un homme qui se fait racketter par une fausse handicapée… Vous pouvez filer un coup de main. Vous le devez. Jason et Lucia - les revoilà - ne sont pas que de simples braqueurs, ils sont aussi humains. De toute façon, ils ne crachent pas sur un butin. Aider son prochain, s’intéresser à la myriade d’événements spontanés qui ponctuent régulièrement et aléatoirement votre routine, est souvent synonyme de récompenses palpables ou de franche rigolade. Parfois même les deux. Quel travail d’orfèvre. Jamais un monde ouvert n’aura semblé si réel et si beau sur cette génération, comme les précédentes d’ailleurs.

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GTA 6 est une prouesse technique et artistique

GTA 6 arrive à tourner sans trop de peine sur nos machines actuelles, c’est une pure sorcellerie. Oh, il y a bien des ralentissements, sur PS5 Pro peut-être moins que sur PS5, mais comment le lui reprocher sérieusement ? Voyez un peu le niveau de détail indécent qui s’étend à des kilomètres de distance. Ce n’est plus l’affichage qui peine à étaler l’horizon, c’est notre œil qui ne peut plus tout lire. Il y a du flou sur les bords de l’écran, plus encore sur PS5 classique, oui et alors ? Regardezcette eau incroyable, les rouleaux qui s’écrasent sur la plage, la densité de la végétation, le niveau de précision des dégâts sur les véhicules. C’est proprement hallucinant, partout, tout le temps, d’autant plus dans un monde ouvert de cette taille. Pas de 60 fps ? C’est un choix assumé de Rockstar, on aime, ou on n’aime pas. Mais il fallait être fou pour penser que les consoles actuelles arriveraient à encaisser un tel choc, à moins de faire d’immenses concessions. Et qui était réellement prêt à en faire ?

Peut-être les joueurs PS5 Pro cela dit, vu qu’ils ont droit à un avantage technique majeur. Le ray tracing est de toute beauté, la Global Illumination qui embrase tous les effets de lumière est hypnotique, et les reflets, on y prend goût, ça apporte une toute autre dimension. Pour jouer à GTA 6 dans les meilleures conditions, c’est sur PS5 Pro que ça se passe. Maintenant, n’était-il pas possible d’offrir un modeste mode graphique permettant d’augmenter un peu plus la fluidité ?

Après tout, le ray tracing et toutes ces technologies ne sont pas encore pleinement ancrés dans les mœurs, certains s’en fichent. Il y avait peut-être des cartes à jouer sur ce terrain-là. Rappelons-les, Jason et Lucia, quelles consoles ils préfèrent, eux ? Aucune, même si Jason possède une station de jeu étrangement familière… La vérité, c’est que sur PS5 ou PS5 Pro, la modélisation des personnages est folle, tout simplement folle. Visages, animations, pilosité, grain de peau. Bon Dieu, on voit même les muscles se contracter au moindre effort, les yeux de Lucia se mouillent lorsqu’elle aborde certains sujets. Le niveau de détail est indécent, je ne l’ai pas assez répété. C’est une claque visuelle et artistique, mais aussi technique, malgré ces problèmes de ralentissements. Et on nous achève avec un savoir-faire hallucinant de mise en scène et une bande originale en béton armé.

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GTA 6 nous en met plein les yeux et les oreilles

On n’en demandait même pas tant à ce stade, et pourtant. Justice signe la B.O et s’entoure d’une myriade de stars pour des sons originaux, du caviar pour les oreilles. Les radios enchaînent quant à elles les meilleurs tubes de ces dernières années, entrecoupés de grands classiques intemporels. Que demander de plus ? Que ça matche sans cesse avec ce qu’il se passe à l’écran ? Vendu, c’est le cas ! Rockstar se déchaîne dans la trame principale. Une cinquantaine d’heures de plaisir pur-sang, plus encore si vous furetez à droite et à gauche. Et doublez ce chiffre imaginaire que vous avez en tête, non, triplez-le si vous visez le 100%. Vous la tenez votre durée de vie colossale. Et l’on ne respire pas, du moins presque pas. C’est une cavale, on n’a pas vraiment le temps de s’arrêter. Même s’il y a des temps morts et un peu moins de pression que dans une VRAIE cavale, on vous l’accorde. Mais tout de même. Le rythme de la trame principale est soutenu, lorsque ce n’est pas le cas, les missions secondaires sont là pour combler.

Le spectacle est sans cesse au rendez-vous, même hors des sentiers scénarisés. Il suffit de changer de personnage lors d’une course-poursuite et on se croirait dans un blockbuster hollywoodien. Mais les meilleures séquences sont bien dans l’histoire et les missions. Elles sont tout le temps accompagnées d’une musique décoiffante, originale ou classique, mais toujours impeccable. Les morceaux restent en tête, servent à imprimer définitivement certaines scènes dans notre mémoire. C’est aussi pour ça qu’il est très difficile de poser la manette. Que l’on reste scotché à l’écran sans voir le soleil ni se lever ni se coucher. L’immensité et l’intensité de GTA 6 sont telles que l’on perd toute notion du temps. Jason et Lucia - je vous dis au revoir ici - sont tellement attachants que l’on ne veut plus les quitter. Heureusement, même après avoir couché ces lignes, il reste tellement à faire, dire et découvrir, que je n’en ai pas encore fini. Tant mieux, je n’étais pas encore prêt à partir.

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