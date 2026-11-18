Après une attente digne d’un voyage interstellaire, Netflix lève enfin le voile sur le retour d'une de ses séries de science-fiction les plus ambitieuses, notamment au niveau d'un budget estimé à 20 millions de dollars par épisode : Le Problème à 3 Corps. L'adaptation télévisuelle des romans de l'auteur chinois Liu Cixin s'apprête donc enfin à rempiler pour une saison 2.

Quand sortira enfin la saison 2 du Problème à 3 Corps sur Netflix ?

Vous pouvez officiellement ressortir vos casques VR en attendant des visiteurs intergalactiques. puisque Netflix a enfin annoncé la date de sortie de la saison 2 du Problème à 3 Corps : elle débarquera sur la plateforme au N rouge le jeudi 14 janvier 2027. L’annonce a eu lieu lors de la toute première participation de Netflix au Texas Book Festival, où le géant du streaming présentait ses futures adaptations littéraires.

Petit contretemps tout de même : la série figurait en bonne place dans le line-up 2026 et devait initialement revenir fin 2026. Netflix n’a pas justifié ce report, mais une sortie en janvier permet malgré tout de rester dans la fenêtre d’éligibilité des Emmy Awards 2027. Un tel report n'aurait en tout cas rien à voir avec un retard de production, puisque le tournage de la saison 2 avait pris fin en janvier 2026 à Budapest.

Côté contenu, cette saison à venir début 2027 sur Netflix comptera moins d’épisodes que les huit de la première, mais accueillera quatre nouveaux personnages majeurs liés au projet Wallfacer et à la menace extraterrestre. Le synopsis officiel promet en effet une invasion qui se rapproche, une flotte spatiale lancée dans une mission de plusieurs siècles, et un secret enfermé dans l’esprit d’un seul homme. Mieux encore, la saison 3, la dernière, a débuté son tournage quasiment dans la foulée, qui serait sur le point de se boucler, ce qui laisse espérer une conclusion fin 2027 ou début 2028.

Petit rappel sur cette adaptation d'un monument de la SF chinoise après 3 ans d'absence

Compte tenu du temps qui sépare les deux saisons de la série Netflix, un petit rappel de ce qu'est Le Problème à 3 Corps ne fait probablement pas de mal. La série est l’œuvre de David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Woo, les deux premiers étant le célèbre duo derrière la série Game of Thrones. On suit dans la première saison une bande de scientifiques confrontés aux conséquences d’un premier contact établi des décennies plus tôt par l’astrophysicienne Ye Wenjie avec les San-Ti, une civilisation lancée vers la Terre.

La série Netflix adapte (avec de très grandes libertés) la trilogie de Liu Cixin, connue en anglais sous le titre Remembrance of Earth’s Past. Publié en Chine en 2008, Le Problème à 3 Corps est devenu en 2015 le premier roman asiatique récompensé par le prix Hugo. La saison 2 devrait puiser dans La Forêt sombre, deuxième tome, tandis que pour la saison 3, un accessoire repéré sur le tournage pourrait faire référence aux contes de Yun Tianming, issus de La Mort immortelle, dernier volet de la trilogie. Les lecteurs ont une petite idée de ce qui attend l’humanité. Les autres ont jusqu’au 14 janvier pour rattraper leur retard.

Source : Netflix