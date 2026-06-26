Vous attendez GTA 6 avec impatience et souhaitez tout savoir à son sujet ? Voici un résumé de toutes les informations révélées jusqu’à présent, avec les questions les plus posées.

Avec plus de 225 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie en 2013, GTA 5 n’est pas seulement devenu le plus gros succès de Rockstar Games à ce jour : il est aussi devenu un véritable phénomène culturel, qui dépasse le carcan même du jeu vidéo. Pas étonnant, donc, que GTA 6 soit d’ores et déjà considéré comme le jeu le plus attendu de la décennie par le public, qui s’impatiente à son sujet depuis treize longues années déjà. Et alors que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche toujours un peu plus de sa sortie, l’heure est venue pour nous de faire le point sur tout ce que l’on sait sur le prochain hit de Rockstar à ce jour.

Dernière mise à jour : 26 juin 2026

Qui sont les développeurs et l’éditeur de GTA 6 ?

Pas de changement sur ce point, ce nouvel opus reste développé par les équipes de Rockstar Games et édité par Take-Two Interactive.

Que racontera l’histoire du jeu ?

GTA 6 mettra en scène Jason et Lucia, un couple de nouveaux protagonistes dans la franchise. De son côté, Jason est un homme qui, après avoir grandi au milieu d’arnaqueurs et d’escrocs, s’est retrouvé à travailler pour des trafiquants de drogues locaux à son retour de l’armée. Lucia, quant à elle, est une jeune femme élevée à la dure par son père, qui s’est retrouvée emprisonnée alors qu’elle luttait pour s’occuper de sa famille.

Tous deux possèdent néanmoins un point commun : ils rêvent d’une autre vie, et sont réellement prêts à tout pour l’obtenir. Lorsqu’ils se retrouvent au cœur d’un complot criminel qui s’étend à l’échelle de tout l’État de Leonida, ils décident donc plus que jamais de compter l’un sur l’autre pour s’en sortir vivants. Mais la région la plus ensoleillée d’Amérique recèle bien des côtés sombres, et elle ne leur fera évidemment pas le moindre cadeau.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Le jeu aura-t-il un lien narratif avec les précédents opus de GTA ?

Comme d’habitude, Rockstar met un point d’honneur à faire en sorte que chaque nouveau jeu puisse être apprécié indépendamment des autres. Il ne sera donc pas nécessaire d’avoir joué aux précédents épisodes pour comprendre GTA 6.

Néanmoins, pour les fans les plus nostalgiques, le studio offrira tout de même un pack Vintage Vice City composé de nombreux bonus in-game (voiture, garage, tenues, coiffures et motif d’arme) pour toute précommande du jeu. Les possesseurs de l’édition Ultime de GTA 6 auront également droit à des bonus supplémentaires, toujours aux couleurs de cet épisode emblématique.

Dans quelle ville se déroulera GTA 6 ?

Pour la première fois en l’espace de vingt ans, ce nouvel opus nous ramènera au cœur de Vice City. Il s’agira du troisième jeu de la franchise à mettre en scène cette version fictive de la ville de Miami, autrefois apparue dans GTA Vice City en 2002, puis GTA Vice City Stories en 2006.

Quelle taille fera la carte du jeu ?

Rockstar n’a pas encore donné d’informations précises sur la taille de la zone de jeu. Tout ce que l’on sait, c’est qu’au-delà d’inclure la ville de Vice City, GTA 6 nous permettra de circuler librement dans tout l’État de Leonida. On peut donc s’attendre à quelque chose de plus grand encore que GTA 5, voire même que Red Dead Redemption 2.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Pourra-t-on choisir librement entre Lucia et Jason ?

Pour l’heure, Rockstar n’a pas encore précisé la façon dont on pourra incarner l’un ou l’autre des protagonistes du jeu. Sachant que GTA 5 nous permettait de choisir à tout moment entre Michael, Trevor ou Franklin, on peut néanmoins potentiellement s’attendre à un système similaire pour GTA 6.

Sera-t-il possible de personnaliser l’apparence de Lucia et Jason ?

Rockstar a confirmé que de nombreuses options de personnalisation seront de la partie. Outre la possibilité de changer la tenue de Lucia et Jason parmi une large sélection de vêtements, GTA 6 permettra également de modifier leur coiffure, leur maquillage ou encore de leur faire faire des tatouages. En revanche, il ne semble pas qu’il soit possible de changer leur morphologie, comme cela pouvait être le cas dans GTA San Andreas.

Quelles sont les nouveautés de gameplay attendues par rapport à GTA 5 ?

Si des nouveautés de gameplay sont naturellement à prévoir, Rockstar n’a pas encore officiellement abordé ce point dans sa communication. À la vue des deux trailers et des nombreuses images déjà dévoilées, on peut toutefois s’attendre à la présence d’une ribambelle d’activités inédites, mais aussi probablement à un rôle accru des réseaux sociaux dans l’expérience.

Enfin, outre la théorie selon laquelle davantage de transports en commun seraient à notre disposition pour explorer le monde du jeu, tout porte à croire qu’à l’instar de GTA 4, des combats au corps-à-corps plus poussés pourraient être de la partie. Différents extraits mettent en effet l’accent sur la boxe et les combos, ainsi que sur l’interactivité des décors en combat. Tout cela reste cependant à confirmer.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Un mode coop sera-t-il disponible ?

Rockstar a confirmé via l’une des FAQ disponibles sur le PlayStation Store que GTA 6 sera un jeu purement solo.

Quelle sera la durée de vie de GTA 6 ?

Aucune information officielle n’a été donnée à ce sujet. On peut toutefois s’attendre à quelque chose de peu ou prou similaire à des jeux comme GTA 5 et Red Dead Redemption 2, qui duraient entre une trentaine et une cinquantaine d’heures chacun pour leurs campagnes respectives. Un chiffre qui, bien sûr, pouvait alors excéder la centaine d’heures avec tous les contenus annexes proposés en parallèle.

Quels types de véhicules pourra-t-on conduire dans le jeu ?

Bien que la liste complète reste encore à découvrir, les différents trailers et autres screenshots de GTA 6 ont d’ores et déjà confirmé la présence d’une centaine de véhicules différents dans le jeu. Parmi eux se trouveront alors notamment des voitures, des motos, des quads, des camions, des bus, des bateaux, des avions, des hélicoptères et même des kayaks.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Sera-t-il possible de personnaliser ses véhicules ?

Rockstar a confirmé le retour des garages dans GTA 6, qui permettront aux joueurs de personnaliser leurs véhicules comme bon leur semble. Et bien que l’étendue exacte de ce qu’il sera possible de modifier n’ait pas encore été révélé par le studio, on peut néanmoins s’attendre à quelque chose d’au moins aussi poussé que GTA 5.

Le jeu sera-t-il jouable à la première personne ?

Pour l’heure, rien n’indique qu’un mode à la première personne sera disponible dans GTA 6. Sachant que cette option a été introduite en cours de route dans GTA 5 puis Red Dead Redemption 2, il n’est toutefois pas impossible que Rockstar finisse par réitérer le processus.

Quelles seront les activités présentes dans GTA 6 ?

Si l’on se fie à tout ce qui a déjà pu être révélé par Rockstar jusqu’à présent, une dizaine d’activités telles que la pêche, le golf, le billard, la plongée sous-marine, le basket-ball, la chasse, la course, la musculation ou encore la boxe devraient être présentes. Des braquages, des vols de voiture et d’autres activités de contrebande pourraient également être de la partie. Le studio n’a toutefois pas encore confirmé si toutes seront réalisables à l’envie ou non.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Une version française sera-t-elle disponible ?

Bien que cela reste à confirmer, GTA 6 devrait, à l’instar des précédentes productions de Rockstar, faire l’impasse sur les doublages français afin de se focaliser sur sa VOST.

Après plusieurs reports liés à la volonté de Rockstar de sortir le jeu avec le meilleur niveau de qualité possible, GTA 6 a officiellement été confirmé pour le 19 novembre 2026.

Sur quelles plateformes sortira le jeu ?

Pour l’heure, GTA 6 est uniquement annoncé sur PS5 et Xbox Series.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Une version PC est-t-elle prévue par Rockstar ?

Aucune version PC n’a été évoquée par le studio pour le moment. À l’instar de GTA 5 et Red Dead Redemption 2, celle-ci pourrait toutefois arriver dans les deux ans suivant la sortie des versions consoles.

Une version Nintendo Switch 2 est-elle réellement envisageable ?

Malgré les rumeurs à ce sujet, absolument rien ne laisse pour l’instant croire que GTA 6 pourrait être voué à débarquer sur Nintendo Switch 2. D’ailleurs, au vu de la qualité apparente du jeu, nul doute que cela nécessiterait de la part de Rockstar un colossal travail d’optimisation, et surtout d’innombrables concessions. Sans doute trop pour devenir réalité un jour.

GTA 6 bénéficiera-t-il des améliorations de la PS5 Pro ?

Bien qu’il ait été confirmé que GTA 6 tirera pleinement parti des capacités de la PS5 Pro, Rockstar n’a pas encore précisé la nature des optimisations dont il bénéficiera. Le PlayStation Blog affirme toutefois sans détour que « la PS5 sera la meilleure plateforme pour jouer à GTA 6 ».

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Quels sont les prix et les différentes éditions du jeu ?

Deux éditions ont officiellement été confirmées par Rockstar pour GTA 6, que ce soit sur PS5 ou sur Xbox Series :

L’édition Standard, vendue au tarif de 79.99€, qui comprendra uniquement le jeu.

L’édition Ultime, vendue au prix de 99.99€, qui comprendra le jeu accompagné d’une série de bonus in-game exclusifs (voitures, armes, tenues, commerces).

Précisons que seule la version Standard disposera d’une version physique, qui prendra cependant la forme d’un code de téléchargement - en tout cas dans un premier temps selon certaines rumeurs.

Notons également qu’un pack de bonus inspirés de GTA Vice City sera également offert à tous les joueurs précommandant le jeu avant sa sortie, peu importe l’édition choisie.

GTA Online sera-t-il disponible dès le lancement du jeu ?

Rockstar a confirmé via une FAQ disponible sur le PlayStation Store que GTA 6 sera une expérience purement solo. Le GTA Online de GTA 5 devrait toutefois rester disponible en parallèle de son lancement, même si rien ne dit qu’il accueillera du contenu en lien avec le jeu.