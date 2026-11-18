En attendant de connaître sa date de sortie, la Saison 3 de la série Fallout promet encore de ravir les fans, si l'on en croit l'un de ses acteurs principaux.

Il y quelques semaines, Walton Goggins, qui incarne avec une grande classe Cooper Howard/La Goule dans la série Fallout de Prime Video, avait dévoilé que, de son côté, le tournage de la Saison 3 avait pris fin, laissant entendre qu'il en serait bientôt de même pour le reste du casting. En attendant d'avoir des nouvelles plus concrètes à ce propos, celui-ci a tenu à rassurer une fois encore les fans quant à la volonté des showrunners de rendre hommage à l'emblématique licence vidéoludique qu'elle adapte.

Qu'avait à dire La Goule sur le respect de l'univers Fallout en vue de la Saison 3 de la série ?

Dans une récente interview auprès de GamesRadar+, Walton Goggins, membre du trio de tête de la série Fallout dans la peau de La Goule, est revenu sur le respect de la série par rapport au matériau d'origine, tant dans sa représentation que dans le jeu des acteurs ou encore dans l'attention des détails de ses showrunners.

« C’est très personnel, vous savez. Je veux dire, mon fils est un joueur. Je vois très bien comment et pourquoi il joue à des jeux. Moi, je ne suis pas du tout joueur, mais la série Fallout existe depuis tellement longtemps. Et nous faisons notre possible pour tous rendre hommage à la nature sacrée de ce jeu, tout en veillant à ce qu’il demeure une histoire inédite au sein du canon de Fallout. », a déclaré l'acteur.

Pour s'assurer du respect le plus religieux possible de l'univers qu'il adapte, Walton Goggins a nommé les membres de l'équipe que les fans peuvent remercier en ce sens. « Toute l’équipe en coulisses, notamment Howard Cummings, notre chef décorateur, ainsi que les showrunners Geneva Robertson-Dworet et Jonathan Nolan, qui jouent eux-mêmes aux jeux Fallout, parsèment constamment la série de clins d’œil, tout en explorant et en rappelant au public les racines de cette histoire… et en préservant la tonalité si particulière de la série, faite d’un humour subversif et d’éléments satiriques ».

© Prime Video

Qu'attendre de la suite de la série ?

Pour l'heure, on sait seulement que la Saison 3 de la série Fallout va nous emmener dans Les Rocheuses, une première dans l'histoire de toute la franchise, car aucun jeu n'a proposé de visiter une version postapocalyptique de cette région iconique des États-Unis. À en croire de précédentes rumeurs, cette nouvelle saison pourrait arriver sur Prime Video courant mai 2027, mais cela reste encore à confirmer.

Pour ce qui est d'une saison 4, le message de Walton Goggins indiquant une fin de tournage de la troisième laissait entendre qu'il disait adieu à La Goule. Cela peut autant suggérer un sort funeste pour son personnage, ou bien que la série va vraiment se terminer bientôt.

Dans son interview auprès de GamesRadar+, l'acteur a essayé de brouiller les pistes. « Je suis convaincu que nous avons réussi à rendre hommage à l'univers Fallout dans la troisième saison. Et si nous avons l'occasion de revenir pour une quatrième saison, on veut continuer d'honorer ce caractère sacré pour les fans. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère ». Ne reste donc plus qu'à savoir quand sortira la Saison 3 de la série Fallout pour voir si elle tient toutes les promesses avancées par l'interprète de Cooper Howard.

Source : GamesRadar+