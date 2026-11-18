Netflix va faire revenir un de ses anime exclusifs en 2027. On a enfin la date de sortie exacte, accompagnée d'un nouveau trailer qui donne très envie même s'il y a des changements en coulisses.

Netflix continue de miser sur les anime comme le prouve la suite d'un titre qui a reçu un très bon accueil à son lancement en 2025. Après deux ans d'attente, la saison 2 de Sakamoto Days s'apprête à débarquer dans le catalogue SVOD. Malgré un changement de réalisateur, le nouveau trailer montre une animation toujours au poil. Nous découvrirons tout cela plus concrètement début 2027, on vous donne la date de sortie.

Un nouveau trailer pour cet anime Netflix qui cartonne

Après plusieurs visuels et aperçus, il est temps pour TMS Entertainment de dévoiler le gros trailer de Sakamoto Days saison 2. L'anime comique va faire son retour sur Netflix dans quelques mois, deux ans après son lancement. Ce sera l'occasion pour les fans de retrouver leurs assassins préférés.

Préparez-vous à de nouvelles péripéties surprenantes et absurdes sur Netflix en 2027. La saison 2 de Sakamoto Days montrera comment notre héros et son acolyte, Shin, vont tenter d'infiltrer une école de formation pour assassins. Leur plan devrait leur permettre d'en apprendre davantage sur un complot. Mais tout cela n'est pas sans risque. Le passé de Sakamoto et ses liens avec Slur vont commencer à s'éclaircir avec l'adaptation de l'arc de l'infiltration de la JCC.

Pour mener à bien le projet, le studio TMS Entertainment est donc toujours aux commandes. Cependant, le réalisateur Masaki Watanabe passe le relai à Daisuke Nakajima (Tokyo ESP, The Fable). Mais les différents trailers, et notamment celui qui vient de sortir, nous laisse présager un maintien de qualité indéniable pour Sakamoto Days saison 2. De toute façon, nous en aurons bientôt le cœur net puisque la sortie sur Netflix approche.

Quand sortira la saison 2 de Sakamoto Days ?

Pour sa saison 2, Sakamoto Days va suivre un calendrier semblable à celui de la première saison. En effet, Netflix diffusera la suite de la série en simulcast en France à partir de la mi-janvier 2027 :

Date de sortie de la saison 2 : 18 janvier 2027

: 18 janvier 2027 Plateforme : Netflix (exclusivité)