Pour fêter le premier anniversaire de Ghost of Yotei, la brillante suite exclusive à la PS5 de Ghost of Tsushima, Sucker Punch a mis les petits plats dans les grands avec une Complete Edition comprenant plusieurs nouveautés. Le plus gros morceau est l’extension Echos de Sekigahara, qui ajoute un nouvel arc narratif à l’aventure d’Atsu, mais aussi, entre autres, le mode rogue-lite Hors-La-Loi. Un beau cadeau d’anniversaire pour Atsu, ou un pétard mouillé ? Voici notre test sur toutes ces nouvelles attractions dans la région d’Ezo.

Cette Complete Edition visant à fêter le premier anniversaire de l’exclusivité PS5 Ghost of Yotei sort ce 1er octobre 2026, soit dans une toute nouvelle version, soit via une mise à niveau pour les détenteurs du jeu de base, d’une valeur de 14,99 euros. Ceci comprend donc à la fois le DLC Échos de Sekigahara, mais aussi le fameux mode Hors-La-Loi, entre autres joyeusetés, comme des éléments cosmétiques. Soit un paquet cadeau plutôt complet, même si une partie de ces éléments auraient plutôt gagné à être offerte gratuitement, à l’image par exemple du mode Valhalla pour God of War Ragnarök en son temps. Voyons tout cela plus en détail.

Les Échos de Sekigahara, une extension naturelle à l’histoire de Ghost of Yotei

Commençons d’abord par le plus gros morceau de la Complete Edition de Ghost of Yotei, l’extension Échos de Sekigahara, qui fonctionne peu ou prou comme l’Île d’Iki pour Ghost of Tsushima. Cette nouvelle aventure d’Atsu place sa chronologie quelque part avant la fin de la trame principale. Comme nous avions déjà fini le jeu, certains dialogues semblaient donc quelque peu anachroniques, notamment ceux mentionnant Saito, qui n’était déjà plus de ce monde. Toujours est-il que ce DLC fait encore une fois le pont entre le passé et le présent de l’héroïne, alors que celle-ci a vent d’une prime sur Nagato, un homme qu’elle a connu il y a trois ans et avec qui elle a combattu dans la grande bataille de Sekigahara, un événement qui a vraiment eu lieu en 1 600.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Cette prime sur ce personnage marquant du passé d’Atsu a été posée par les Vipères, des bandits aspirant à remplacer le Serpent, le premier des Six de Yotei que nous éliminons dans l’aventure principale. Notre héroïne pense donc faire d’une pierre deux coups en retrouvant ce fameux Nagato avec qui elle partage une histoire trouble, et en empêchant des criminels de tourner en rond. Ce DLC anniversaire de Ghost of Yotei pose donc une intrigue qui cadre totalement avec la trame du jeu de base, et tel est le cas aussi de la nouvelle région du monde ouvert qu’elle propose, ce qui en fait autant une force qu’une faiblesse.

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Quand on arrive dans ce nouveau terrain de jeu qu’offre Échos de Sekigahara, on se retrouve en effet en terre parfaitement connue : on prend notre longue-vue, on repère les lieux à visiter et on constate qu’il s’agit invariablement des mêmes. On trouvera ainsi les habituels camps de bandits à libérer, les rangs de bambou à couper, les sources chaudes, les temples à arpenter, les renards à escorter, etc. Pour qui a aimé la formule de base de Ghost of Yotei comme nous, il s’agit donc d’une nouvelle aventure toujours plaisante, quoique pas vraiment dépaysante. Celles et ceux que le jeu de base a rebuté n’y trouveront en revanche aucune raison d’y retourner.

Des nouveautés assez timides, mais une narration qui nous tient toujours autant sur le fil du katana

Il en va un peu de même avec les nouveautés exclusives à ce DLC de Ghost of Yotei, qui s’avèrent un peu timides. En guise de « nouvelle arme », Atsu pourra manier les armes lourdes que portent les brutes comme les Kanabo et autres instruments de mort massifs de ce type. On pourra également apprendre à attraper une flèche en vol. Enfin, nous pourrons découvrir une nouvelle armure d’une classe certes folle en lien avec la thématique centrale des loups et c’est à peu près tout ce qu’il y a de nouveau à se mettre sous la dent dans cette extension.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Heureusement, c’est dans la narration que, à l’instar du jeu de base, cette extension de Ghost of Yotei arrive à vraiment nous tenir en haleine. Tout d’abord en laissant constamment planer le mystère sur les liens entre Atsu et Nagato et ensuite avec les nouvelles rencontres qu’on fera pour éliminer les Vipères et apporter la paix à cette nouvelle région d’Ezo. Au fil de la progression, celle-ci va d’ailleurs reprendre des couleurs et on retrouve avec plaisir la direction artistique sublime de la licence de Sucker Punch, qui nous émerveille une fois de plus par sa poésie.

En explorant de fond en comble la nouvelle région du DLC Échos de Sekigahara, on arrive au bout de son contenu en une dizaine d’heures. Ce qui cadre encore avec la durée de vie de l’Île d’Iki, son homologue dans Ghost of Tsushima, avec un rapport prix/temps de jeu qui s’avère donc relativement correct, si on compte en plus les autres ajouts de la Complete Edition de Ghost of Yotei, même s’ils auraient dû à notre sens ne pas être payants.

Le sympathique mode Hors-La-Loi avec Jin Sakai en guest, l’autre ajout majeur de la Complete Edition

Outre les Échos de Sekigahara, la Complete Edition de Ghost of Yotei ajoute en effet pléthore d’autres contenus pour marquer le premier anniversaire du jeu de Sucker Punch. Le plus impactant dans le domaine restant bien sûr le mode Hors-La-Loi, qui vient compléter le mode Légendes, jouable en coopération. À la différence qu’il s’agit cette fois d’une expérience exclusivement solo, et qui plus est dans un format rogue-lite.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Le principe de Hors-La-Loi est en effet d’incarner Atsu ainsi que d’autres personnages de Ghost of Yotei comme Oyuki ou encore Nagato, mais aussi un certain… Jin Sakai, protagoniste de Ghost of Tsushima ! Chacun dispose d’un kit de compétences et d’armes propres, et le but est de lancer une « run » contre un des Six de Yotei, de survivre à des vagues d’ennemis toujours plus puissants, pour enfin affronter le boss final ciblé et tâcher de le vaincre. Rogue-lite oblige, on commence avec un personnage faible, et on accumule de l’argent et des charmes au fil des parties pour monter en compétences et en puissance.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Il s’agit donc d’un mode assez plaisant pour qui aime l’excellent système de combat de Ghost of Yotei, qui devrait occuper son public pendant plusieurs heures. Il va en effet falloir jouer un bon paquet de temps pour bien renforcer ses personnages et venir à bout du contenu de Hors-La-Loi. Ceci étant dit, il est dommage que son accès soit exclusif à l’achat de la Complete Edition ou de sa mise à niveau. God of War Ragnarök avait ajouté le mode Valhalla peu ou prou équivalent, voire même plus étoffé encore, entièrement gratuitement, et tel aurait selon nous dû être le cas pour ce nouveau mode de Ghost of Yotei.