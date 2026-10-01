Prime Video a récemment bien garni son catalogue avec d'énormes films de science-fiction et l'intégrale de deux séries cultes, entre autres ajouts notables de son catalogue.

Pour clôturer septembre 2026 et bien démarrer octobre 2026, Prime Video a enrichi son catalogue avec une salve de films, dont de très populaires du genre science-fiction comme Edge of Tomorrow, Gravity et The Matrix Revolutions, en plus de tout un tas d'autres longs-métrages pour les cinéphiles, mais aussi l'arrivée en intégralité de Banshee et Ballers, deux séries cultes pour les amateurs. Voyons tout cela plus en détail.

Des gros films sur Prime Video dont Edge of Tomorrow, Gravity et Matrix Revolutions

Dans le gros arrivage récents de films sur Prime Video, les principaux s'adressent aux amateurs de science-fiction, puisqu'on compte trois nouveaux longs-métrages dans le genre, sur la dizaine d'ajouts au catalogue de la plateforme SVOD d'Amazon. Côté science-fiction, on a en effet dans l'ordre Edge of Tomorrow avec Tom Cruise qui se retrouve coincé comme dans un rogue-lite à répéter la même journé en boucle ; Gravity, un survival spatial aux effets spéciaux géniaux d'Alfonso Cuarón, et enfin The Matrix Revolutions, le chapitre final de la trilogie cyberpunk mythique.

Voici à titre de rappel l'ensemble des films récemment sortis sur Prime Video :

Edge of Tomorrow

Eyes Wide Shut

Gravity

Hairspray

Magic Mike XXL

Matrix Revolutions

Ocean's 8

Protector

Serial Noceurs

The Conjuring 2

The Meg

Les séries Banshee et Ballers également disponibles dans leur intégralité

Pour les amateurs de séries, Prime Video a également de belles choses à proposer parmi les derniers arrivages de son catalogue, puisqu'on a deux séries disponibles dans leur intégralité. D'une part, on a Banshee, où le génial Antony Starr (le Protecteur dans The Boys) incarne un ancien détenu qui usurbe l'identité du sheriff d'une petite ville ; et de l'autre Ballers, avec cette fois Dwayne Johnson qui incarne une ex-star du football américain reconvertie en conseiller financier.

Banshee (saisons 1 à 4)

(saisons 1 à 4) Ballers (saisons 1 à 4)

Source : Prime Video