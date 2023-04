Microsoft gâte les abonnés Xbox Game Pass avec un très joli cadeau pour les fans de DBZ, Les Chevaliers du Zodiaque, One Piece etc. Mais il y a une condition pour en bénéficier.

Le Xbox Game Pass d'avril 2023 va ajouter une fournée inédite de jeux à ses abonnés, mais pour une fois, ça n'est pas le seul avantage qui est prévu. Ce mois-ci, la firme de Redmond redouble d'efforts pour faire plaisir à ses clients et peut-être en convaincre de nouveaux de souscrire au service. Si vous aimez l'animation japonaise, impossible de passer à côté de cette proposition gratuite.

Un abonnement ADN gratuit pour les abonnés Xbox Game Pass

Surprise ! Microsoft a un cadeau à offrir aux abonnés Xbox Game Pass : un accès à l'intégralité du catalogue d'ADN. La plateforme de streaming entièrement dédiée à l'animation et rien d'autre, à l'inverse de Netflix, Disney+ ou Prime Video qui prônent une diversité dans leurs programmes. Un défaut ? Absolument pas si vous êtes amateurs ou grands fans de séries, films et OAV japonais.

Car le service regorge de pépites avec de véritables monuments de l'animation nippone, comme l'intégrale de Dragon Ball (DB, DBZ, Dragon Ball GT, DBZ Kai et Dragon Ball Super) - idéal pour maintenir la hype après l'annonce de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 - mais aussi la quasi totalité des épisodes Chevaliers du Zodiaque. Pour Saint Seiya, il manque l'arc Hadès mais les arcs Sanctuaire, Poséidon et Asgard sont disponibles. Et ce ne sont que quelques exemples puisqu'il y a également du One Piece, Slam Dunk, Digimon et plein d'autres contenus.

Évidemment, il ne s'agit pas d'un abonnement ADN à vie, mais vous disposez de trois mois gratuits. « Tu aimes les animés autant que les jeux ? 3 mois d'accès au catalogue ADN anime offerts aux abonnés Game Pass Ultimate » peut-on lire sur le compte Twitter du Xbox Game Pass. Si vous êtes du genre à dévorer des films et séries, c'est suffisant pour vous faire au moins une ou deux intégrales sans débourser un centime.

Crédits : Xbox via Twitter.

Les 3 mois d'accès au catalogue ADN anime offerts aux abonnés Xbox Game Pass sont disponibles depuis ce mardi 4 avril à 17h. Pour en profiter, il suffit d'aller sur l'application mobile ou PC Xbox puis dans « Avantages » afin de réclamer votre dû. Si vous ne l'avez pas, rendez-vous directement sur l'interface des consoles Xbox Series et Xbox One. Là encore, cherchez la section « Avantages » pour activer cette offre promotionnelle limitée.

Attention cependant, ce n'est valable que jusqu'au 1er mai 2023. Au-delà de cette date, impossible d'obtenir ces trois mois offerts à ADN. Vous avez le temps de voir venir, mais au cas où, vous pouvez vous créer un pense-bête avec cette limite en tête. Une fois la période d'essai démarrée, vous avez donc 3 mois pour visionner les contenus de votre choix en VF comme en VOSTFR, et en HD !

Enfin, comme stipulé par le compte Twitter du XGP, ce cadeau n'est réservé aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate. L'abonnement le plus cher de Microsoft, qui coûte 12,99€ / mois, qui permet de jouer aux jeux Game Pass sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC et appareils mobiles en cloud gaming. D'autres avantages comme des skins ou des bonus in-game sur différents jeux peuvent être aussi récupérés chaque mois.