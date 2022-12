Quels ont été les énormes flops de l'année 2022 et par conséquent les jeux à éviter absolument ? Voici le classement et il n'y aura pas de jaloux puisque chaque plateforme a son navet.

2022 touche doucement mais sûrement à sa fin. Une année vidéoludique à la hauteur avec des pépites mais aussi des jeux complètement catastrophiques dont vous n'avez peut-être même pas entendu parler. On fait le tour de ces titres totalement désavoués.

Les pires jeux vidéo de 2022 sont...

L'année 2022 aura été riche pour les joueurs avec un grand nombre de jeux incontournables. Elden Ring, God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, Bayonetta 3, Sifu ou encore Tunic, il y en a eu pour tous les goûts (AAA, AA, indés). Un sans faute ? Non, comme les années précédentes, 2022 compte son lot de brebis galeuses. Des productions très mal accueillies par la critique qui ne resteront pas dans les annales.

Parmi eux, sans grande surprise, on retrouve Babylon's Fall en troisième position. L'action-RPG de Square Enix et PlatinumGames qui a réussi l'exploit d'avoir un seul joueur à son actif (force à lui dans ce moment difficile). Juste devant lui, l'une des rares exclus Xbox : CrossFireX. Un FPS co-développé par Smilegate (le multijoueur) et Remedy Entertainment (le solo). Le trailer de lancement uniquement en CGI était sans doute un signe.

Et en numéro 1 ? À vous de le découvrir avec le top 10 des pires jeux de 2022 avec leurs notes basses, très basses.