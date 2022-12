La nouvelle nous vient de Deadline, généralement très bien informé, qui nous dévoile que l’excellent SIFU aura bientôt le droit à son adaptation au cinéma et pourra compter sur la plume de Derek Kolstad. Si ce nom ne vous dit rien aux premiers abords, sachez qu’il n’est ni plus ni moins l’un des créateurs de John Wick, saga ultra lucrative portée par Keanu Reeves.

SIFU par le créateur de John Wick

D’après les premières informations de Deadline, SIFU devrait être particulièrement fidèle au jeu de Sloclap et en reprendrait même les grandes lignes. Il sera donc question de vengeance, de rédemption, de matraquage de méchants à la pelle et le personnage central de l’intrigue devrait également vieillir à vue d'œil comme dans le jeu.

Le film y est d’ailleurs décrit comme un mélange de John Wick et du film Old de M. Night Shyamalan. Dans ce dernier, il est également question de vieillesse incontrôlée provoquée par une sorte de malédiction. Quelque chose de relativement similaire au pendentif magique que porte le héros de SIFU dans le jeu donc.

Il est assez amusant d’ailleurs de voir que SIFU, qui s’inspire grandement des œuvres cinématographiques d’action classiques ou récentes comme Old Boy ou encore John Wick, justement, aura le droit lui aussi à son propre film.

Pour l’heure en revanche, le projet n’en est qu’à ses balbutiements. Le casting n’a pas encore été choisi et les premières lignes du scénario ne devraient être écrites qu’une fois que Derek Kolstad aura bouclé la post-production de John Wick 4 dont la sortie est calée au mois de mars 2023.