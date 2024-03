Nous vous parlions hier de l'un de ces titres d'Ubisoft, et voilà qu'un autre s'est ajouté à la fête. Outre de récents et très solides titres en la personne de Prince of Persia The Lost Crown et Avatar: Frontiers of Pandora, le géant français dispose d'un catalogue fourni. C'est notamment le cas des jeux multi qui nous intéressent ici. Entrent donc en piste d'un côté The Crew Motorfest, un titre que les fans de Forza Horizon risquent d'apprécier. De l'autre, nous avons Tom Clancy's Rainbow Six Siege, le FPS compétitif phare d'Ubisoft. Pour mieux vous rendre compte de la qualité de ces titres, vous pouvez dès aujourd'hui les essayer gratuitement !

The Crew Motorfest d'Ubisoft s'offre un tour d'essai gratuit

On commence sur les starting blocks avec The Crew Motorfest. Sorti en septembre dernier, il représente un très bon retour en forme de la licence automobile d'Ubisoft. Il offre également une alternative à celles et ceux qui ont déjà écumé la série des Forza Horizon. Si le titre vous a toujours fait de l'œil, mais vous hésitiez à le prendre, cette offre d'essai devrait vous aider à y voir plus clair. The Crew Motorfest s'offre en effet un tour de piste gratuit du 14 au 18 mars, jusqu'à 18 heures, sur PC et consoles.

Vous pourrez ainsi explorer librement et de manière motorisé le vaste monde ouvert que le jeu vous propose. L'occasion d'essayer les nombreuses épreuves qui le jonchent, des courses classiques aux acrobaties aériennes. Tout ceci est jouable en solo, mais le jeu prend tout son sel entre amis et contre d'autres joueurs. Vous pourrez également vous lancer dans la course à la plus belle voiture. En ce sens, le dernier titre The Crew propose une myriade de véhicules et d'options de personnalisation, tant pour l'apparence que les performances. Il n'appartient donc plus qu'à vous de foncer sur cette offre d'essai gratuit !

Rainbow Six Siege enfonce le clou dans la porte

L'autre jeu multi phare d'Ubisoft qui profite d'une offre d'essai gratuit, c'est le bien connu Rainbow Six Siege. Il s'agit d'une excellente adaptation de la licence culte du studio aux codes du FPS compétitif. Une sorte de concurrent à Counter-Strike, où vous incarnez alternativement les forces de l'ordre et des terroristes. D'un côté, vous devrez empêcher l'équipe adverse d'accomplir leur méfait. De l'autre, vous devrez naturellement tout faire sauter, l'équipe adverse avec. Dans les deux cas, en fonction d'une myriade de cartes proposées, vous pourrez être dans l'équipe d'attaque ou de défense.

En ce sens, Rainbow Six Siege propose un large panel de gadgets tactiques. Qu'il s'agisse d'investir une pièce en étourdissant ses opposants ou renforcer une porte pour tenir un siège, vous aurez l'embarras du choix. Enfin, le titre emprunte une excellente idée d'Overwatch avec des opérateurs aux styles proprement uniques. Que vous préfériez la jouer bourrin, discret ou soutien, il y aura forcément un agent à votre goût. En ce sens, vous pouvez découvrir cette référence des FPS compétitifs gratuitement du 14 au 21 mars, tant sur PC que sur consoles !