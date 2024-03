En ce moment, Ubisoft régale les joueurs avec des accès ou du contenu gratuits pour ses plus gros jeux. Tel est notamment le cas concernant l'excellent jeu solo Prince of Persia The Lost Crown. Les deux offres gratuites qui nous intéressent ici s'attachent toutefois à des jeux multi emblématiques du studio français. Le premier devrait grandement intéresser les fans de FPS, puisqu'il s'agit de Tom Clanc'ys Rainbow Six Siege. Le second devrait plutôt toucher les fans de Forza Horizon. On parle bien bien sûr de The Crew: Motorfest !

Le FPS multi phare d'Ubisoft gratuit, ça va péter !

Après pratiquement 10 ans d'existence, Rainbow Six Siege demeure une valeur sûre du catalogue d'Ubisoft. Il jouit notamment d'une bonne visibilité sur la scène eSportive. Il doit son succès à un gameplay tactique très bien huilé opposant forces de l'ordre et terroriste. Les joueurs doivent choisir entre différents agents au caractère et aux compétences uniques. Selon votre appétence pour un rôle offensif, défensif ou de soutien, vous devriez trouver ranger à votre pied. D'autant que le titre fait l'objet d'un suivi assidu de la part d'Ubisoft. Les nouveaux contenus, qu'il s'agisse d'agents, d'équipements ou de maps, sont injectés de manière très régulière.

Ainsi, jusqu'au 21 mars, vous pourrez essayer gratuitement la dernière version en date du titre multi phare d'Ubisoft. Vous aurez accès à toutes les cartes et tous les mods ajoutés depuis sa sortie remontant à 2014. Vous devriez donc tomber sur d'autres débutants du jeu, histoire de tranquillement vous faire la main sur ce FPS compétitif bien calibré. L'offre concerne non seulement le PC, mais aussi les consoles PS5 et Xbox Series.

Ne manquez pas l'occasion de tester l'excellent Rainbow Six Siege ! © Ubisoft

The Crew: Motorfest roule gratuitement des mécaniques

L'autre jeu gratuit d'Ubisoft qui nous intéresse est The Crew: Motorfest. Dernier né de la franchise automobile du géant français, il s'agit sans conteste de sa meilleure itération à ce jour. Si vous avez aimé les jeux Forza Horizon, le changement de véhicule devrait se faire sans aucun problème. On retrouve en effet la même d'un vaste monde ouvert connecté, avec une myriade d'épreuves à découvrir en solo ou à plusieurs.

Si vous aimez customiser un large panel de véhicules, tant dans l'esthétique que les performances, The Crew: Motorfest devrait vous combler. Il vous reste en tout cas quelques jours pour vous forger votre propre opinion. Le titre bénéficie en effet d'un tour de piste gratuit jusqu'à 18 mars à 18 heures. Comme pour Rainbow Six Siege, cette offre concerne PS5, Xbox Series et PC. La ligne d'arrivée de l'offre approche à toute vitesse, alors foncez !