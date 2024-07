Ubisoft est d'humeur généreuse en ce moment. Jusqu'en début de semaine, l'éditeur français a mis en place un essai gratuit de son jeu de course en monde ouvert The Crew Motorfest. Malheureusement, c'est donc terminé depuis plusieurs heures, mais un autre titre encore plus important a pris sa place. L'un des jeux récents les plus intéressants de la société, qui vient d'ailleurs d'accueillir son premier DLC, est à essayer sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Le AAAA d'Ubisoft à tester gratuitement sur PS5, Xbox Series et PC

En attendant Star Wars Outlaws, qui sera disponible le 30 août 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Ubisoft remet en avant l'un de ses jeux phares des dernières années. Si on vous dit que c'est le titre qui reprend LE plus gros succès cinéma de tous les temps, avec de grands personnages bleus ? Avatar Frontiers of Pandora est gratuit jusqu'au 28 juillet 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Mais étant donné que l'offre est accessible sans condition, il y a une restriction. Il s'agit d'une version d'essai qui se limite à 5 heures de jeu, ou jusqu'à atteindre une mission spécifique, ce qui laisse tout de même suffisamment de temps pour se faire un avis global sur le titre d'Ubisoft.

« L'essai gratuit est disponible du 16 au 28 juillet sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S ! Jouez dès le début du jeu pendant 5 heures maximum, ou jusqu'à ce que vous atteigniez l'Arbre-Maison dans la quête principale Le clan Aranahe » précise Ubisoft sur son site. L'éditeur rappelle au passage que le soft est jouable en mode solo, mais qu'il y a néanmoins besoin d'une connexion internet pour la progression.

De plus, Ubisoft propose une promotion temporaire de 50%, ce qui fait baisser le prix d'Avatar Frontiers of Pandora à 39,99€ sur le PlayStation Store ou le Xbox Store. Si vous l'achetez, toute la progression accomplie sera automatiquement transférée et vous pourrez reprendre là où vous vous êtes arrêtés. Ces dernières heures, Avatar Frontiers of Pandora a reçu son premier DLC scénarisé, le Briseur de ciel. « Le Briseur de ciel, une ombre mystérieuse plane dans le ciel et menace les clans Na’vis alors que le festival des jeux bat son plein ».