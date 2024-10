Même si vous n'avez pas vu la série culte The Office, vous en avez obligatoirement entendu parler. Et si vous trainez sur les réseaux sociaux, sur des forums de jeux vidéo ou liés à la pop culture, vous êtes sûrement déjà tombés sur un des nombreux gifs de Dwight Schrute (Rainn Wilson) ou Michael Scott (Steve Carell). Si vous êtes curieux de l'engouement autour de la version US de cette sitcom, l'intégralité des épisodes est visible sur Netflix, Prime Video ou Apple TV+.

Un retour inattendu pour la série The Office

Une série The Office inédite est en cours de développement avec le créateur original Greg Daniels. Aux dernières nouvelles, Michael Koman (Nathan For You) a rejoint l'équipe en tant que co-créateur pour travailler sur ce qui devrait être une sorte de suite. Un show qui se déroulerait donc dans le même univers, mais avec de nouveaux personnages et un bureau flambant neuf. À voir ce que ça donne car ça va être difficile de faire oublier la version US.

Mais The Office va revenir très prochainement avec un jeu VR conçu par Meta. « The Office World offre aux fans une toute nouvelle façon de découvrir la série grâce aux possibilités interactives de la réalité virtuelle » a indiqué Sarah Malkin, directrice de Metaverse Entertainment.

D'après les premiers détails donnés, le joueur deviendra un véritable employé du bureau de la Dunder Mifflin Paper Company et pourra prendre à différents mini-jeux basés sur des moments clés de la série. Cela inclut des activités liés au chili de Kevin, tandis que la monnaie fictive Schrute Bucks permettra d'acheter des décorations pour votre bureau. On a aussi des images pour The Office World avant sa sortie le 10 octobre prochain en exclusivité PCVR sur Meta Horizon. Alors prêts à devenir un salarié de Dunder Mifflin Paper Company.









Source : Meta via Gamerant.