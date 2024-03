The Office US est l'une des sitcoms américaines les plus cultes de tous les temps. Une pépite adaptée par Greg Daniels sur la base de la série britannique de la BBC créée Ricky Gervais, qui est à l'origine d'innombrables memes sur Internet depuis des années. Il y a quelques mois, un média a suggéré qu'un reboot pourrait être dans les cartons. Une rumeur très inquiétante pour les fans de la première heure qui n'ont pas envie de voir un tel mythe être repris. Mais malheureusement, tout cela se vérifie, sauf qu'il ne s'agit pas vraiment d'un reboot.

Une nouvelle série The Office arrive, c'est confirmé !

Une nouvelle série The Office est bien en train de prendre forme avec le créateur original de la version US, Greg Daniels. Et selon Deadline, ça avance très bien puisque le réalisateur, producteur et scénariste - qui a écrit des épisodes pour Les Simpson - travaille dessus avec plusieurs autres auteurs. Mais la vraie information apportée ici est que Greg Daniels a vraisemblablement désigné Michael Koman comme co-créateur. Le responsable de la comédie docu-réalité Nathan For You où un jeune diplômé vient en aide à des sociétés à la peine, en utilisant des méthodes moins conventionnelles qu'à l'habitude.

D'après Deadline, cette nouvelle série ne serait pas un reboot de The Office, mais est davantage pensée comme une continuité de cet univers. Le show se déroulerait dans le même monde, mais il y aurait un nouveau bureau avec des personnages inédits. Certains vont donc être soulagés de voir qu'il n'est pas question d'un reboot, même si ces détails vont continuer à diviser. Il y a peut-être une chance que ce soit une réussite car Michael Korman a déjà été récompensé pour son écriture, et a rencontré un beau succès critique avec Nathan For You.

Pour le moment, ce sont les seules informations à disposition et on ne sait pas encore où cette série sera diffusée si elle voit bien le jour. D'ici là, vous pouvez (re)voir l'intégralité de la série The Office US sur Netflix ou Prime Video. Vous avez le choix !