LEGO poursuit ses collaborations à la pelle. En plus de nombreux sets axés sur le jeu vidéo, la marque aux briques se permet également d’aller piocher dans la pop culture. Et l’inévitable s’est produit : The Office va avoir le droit à son propre set.

Un set LEGO pour The Office

L’un des sitcom les plus cultes de ces dernières années arrive enfin en LEGO. L’entreprise danoise a annoncé s’attaquer à un nouveau monument de la pop culture : The Office. Diffusée entre 2005 et 2013 aux États-Unis, la série s’est imposée comme une référence du genre grâce à ses personnages déjantés et ses répliques désormais cultes. Les fans pourront retrouver Michael Scott, Pam, Jim, Dwight et tout ce beau monde dans un set LEGO dédié.

Un beau bébé composé de 1164 pièces et d’une quinzaine de figurines à l'effigie des personnages de la série pour recomposer tout l’open-space de Dunder Mifflin. Les fans ne manqueront pas de remarquer le sens du détail et les petits clins d’œil ici et là. On retrouve la fameuse tasse World’s Best Boss de Michael, l’incontournable Dundie d’or en passant par le tableau de Pam, l’agrafeuse en gelée de Dwight du premier épisode, la marmite de chili de Kevin et même le chat d'Angela. Si vous regardez bien, vous verrez même une référence à Prison Mike.

Les références ne manquent pas et rien n’est laissé au hasard. Certains fans ont malgré tout fait part de leur déception face à deux absents : Erin et Andy, devenus des personnages clés au fil des saisons. Le set LEGO de The Office sera disponible à partir du 1er octobre 2022 sur le site officiel de la marque. Ce gros morceau de plus de 7 cm de haut, 30 cm de large et 25 cm de profondeur sera vendu pour 119,99€ en France. Les précommandes françaises devraient ouvrir ultérieurement.