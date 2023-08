Le créateur de la série HBO The Last of Us, Craig Mazin, donne des nouvelles de la saison 2. Faut-il prévoir un retard nettement plus important ? Où en sont les équipes actuellement ?

Après le carton de la saison 1, la série The Last of Us aura bien le droit à une saison 2. Mais en raison de la grève des scénaristes et des acteurs, l'adaptation de la franchise de Naughty Dog est à l'arrêt. Et ce depuis le mois de mai dernier. Une embellie dans les jours à venir ? Ca n'en prend pas le chemin d'après de nouvelles déclarations de Craig Mazin.

Une diffusion lointaine pour la saison 2 de la série The Last of Us

Depuis des mois, une grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood ont gelé toutes les productions en cours. Que ce soit de gros films comme Gladiator 2 ou des séries TV très importantes telles que la série The Last of Us. Au moment où la grève a commencé, Francesca Orsi, qui supervise tous les programmes dramatiques d'HBO, a été porteuse d'une mauvaise nouvelle. Il faudra attendre au moins jusqu'en 2025 pour assister à la suite des aventures live-action de Joel et Ellie dans la saison 2 de la série TLOU. « Nous prévoyons de diffuser la saison 2 dans le courant 2025 » avait-elle dit.

Plusieurs mois plus tard, c'est le statu quo et Craig Mazin n'a plus trop d'espoir sur le début d'un tournage à l'été 2023. « Je pense que nous avons la quasi-certitude que nous ne pourrons pas commencer le tournage de The Last of Us saison 2 à la date que nous espérions. Ce qui est frustrant. Nous sommes tous impatients de nous y mettre. Nous sommes nés pour faire cela. On vit pour ça et non parce que c'est une obligation. Sinon, pourquoi ferions-nous ce travail de fou ? Pas pour l'argent en tout cas, je peux vous l'assurer » (via Entertainment Weekly). Étant donné que l'été se terminera le 23 septembre prochain, ça sent effectivement mauvais pour le tournage de cette saison 2.

Avant la grève, Craig Mazin et ses équipes ont pu tout de même avancé. « Nous avons pu planifier toute la saison 2. J'ai aussi écrit et soumis à HBO le scénario du premier épisode. Je l'ai envoyé à la chaîne vers 22h30 ou 22h40, juste avant le début de la grève à minuit ». Quand la situation se débloquera, si elle se débloque, tout sera prêt pour filmer les nouveaux épisodes de la série The Last of Us.

Bella Ramsey (Ellie) et Storm Reid (Riley) dans la série TLOU (crédits : Warner).

Des spin-off déjà dans la bouche du créateur Craig Mazin (Chernobyl)

À l'heure d'écrire ces lignes, le tournage de la saison 2 de The Last of Us n'est donc pas près de démarrer. Les scénaristes et les acteurs qui se battent pour de meilleures conditions de travail sont face à des murs. Pire, on a le droit à un concours des sorties les plus abjectes entre les plus grandes sociétés du divertissement.

Pas plus tard que ce week-end, Ted Sarandos, le co-fondateur de Netflix s'est dit inquiet que les négociations puissent créer un précédent qui pourrait donner envie à des voix d'autres pays de s'élever. On rappelle qu'outre la demande des acteurs et des scénaristes d'être mieux payés, ainsi que d'avoir un cadre plus rigoureux de leur métier, ces derniers réclament également une meilleure répartition des revenus en provenance des plateformes de SVOD. Donc de Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video. Des services et des entreprises qui, pour le moment, préfèrent que des personnes perdent leur travail que de concéder une plus grosse part de l'immense gâteau.

Personne ne peut prédire actuellement l'issue de cette lutte, et par conséquent, quand sortira The Last of Us saison 2. Quoi qu'il arrive, la série TLOU est là pour durer et pourrait même faire des petits. Lors d'une récente interview, Craig Mazin a évoqué de potentiels spin-off. « Je ne suis pas opposé à l'idée d'autres séries qui pourraient s'inspirer de ces personnages ou de ce monde. Mon grand espoir est que si cela se produit, ce soit fait avec autant de soin, de respect et d'amour que ce que nous appliquons à faire en ce moment ». Melanie Lynskey, qui campe le personnage de Kathleen, ne dirait pas non à un spin-off. « S'ils voulaient revenir en arrière et créer une origin story, je serait partante. L'histoire de comment cette femme est arrivé dans cette position [de leader] serait vraiment intéressante » avait-elle affirmé.