La saison 2 de The Last of Us n'est pas prête de voir le jour. La suite de l’adaptation de HBO fait partie des nombreux programmes touchés par la grève des scénaristes.

La licence The Last of Us enchaîne les coups durs. Après le portage PC au lancement chaotique, la production de la saison 2 de la série HBO a été mise à l’arrêt à cause de la grève des scénaristes à Hollywood. C’est désormais le prochain jeu de la franchise, The Last of Us Factions qui serait en mauvaise posture. Le journaliste Jasons Schreier de Bloomberg a révélé que Naughty Dog aurait considérablement réduit les effectifs sur son free-to-play multijoueur. Le studio californien a tenté de limiter les dégâts en expliquant avoir besoin de plus de temps, mais plusieurs sources pointent vers un avenir incertain pour le jeu service. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, c’est au tour de HBO d’être porteur d’une annonce peu réjouissante pour la saison 2 de The Last of Us.

The Last of Us saison 2 pas avant 2025

La licence The Last of Us célèbrera très prochainement son dixième anniversaire. Une saga qui s’est imposée comme une incontournable de la PlayStation, forte de ses deux premiers jeux. Elle a néanmoins connu un regain en ce début d’année grâce à la diffusion de la série HBO qui a été un succès monstrueux. Naturellement, le géant du divertissement a rapidement commandé une suite, qui ne devrait effleurer qu’une partie des événements de TLOU 2. Craig Mazin et Neil Druckmann, à la tête du projet, ont d’emblée annoncé la couleur : une seule saison ne suffira pour tout couvrir. Le duo semblait avoir une vision bien définie pour l’adaptation, mais si le tournage aurait dû débuter en fin d'année, les événements qui se déroulent à Hollywood vont retarder l’ensemble. La saison 2 de The Last of Us est clairement impactée par la grève des scénaristes et les conséquences se font déjà ressentir.

Alors que l'entreprise américaine envisageait initialement une diffusion pour le courant 2024, les plans sont désormais incertains. Francesca Orsi, à la tête des programmes dramatiques de HBO, ne se montre pas des plus rassurantes. D’après elle, il « est encore trop tôt » pour savoir si The Last of Us Saison 2 arrivera sur nos écrans en 2025 ou si un retard plus important est à prévoir. « Nous prévoyons de diffuser la saison 2 dans le courant 2025 », a-t-elle finalement tranché. Elle rappelle néanmoins qu’il est encore impossible de définir avec précision à quel point la grève va impacter chaque programme et il se pourrait qu'un retard plus important puisse être envisagé.

La production mise à l'arrêt

Craig Mazin faisant partie de la WGA (Writers Guild of America), les prochains épisodes se retrouvent dénués de scénarios. Impossible de commencer le tournage dans ces conditions et la recherche des futurs acteurs se ferait désormais avec le script du jeu vidéo directement. La production est déjà considérablement ralentie et la situation ne semble pas s’améliorer Outre-Atlantique. Les deux parties sont vraisemblablement encore loin de parvenir à un accord. Reste à voir s’ils parviendront à obtenir raison rapidement et si la saison 2 de The Last of Us réussira à être tournée au début de l’année prochaine. Une chose est certaine : les fans vont devoir prendre leur mal en patience avant de découvrir la suite des aventures de Joel et Ellie sur petit écran.