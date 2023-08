Le showrunner de la série The Last of Us, Craig Mazin, a révélé avoir déniché l'actrice pour jouer Abby. Un choix qui va surprendre les téléspectateurs selon lui.

À quand la saison 2 de The Last of Us ? En étant optimiste « courant 2025 » d'après Francesca Orsi, directrice de la programmation et du développement des séries dramatiques à HBO. La grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a gelé complètement la production des nouveaux épisodes du show TV. Pas de scénarios, ni d'acteurs... sauf pour le rôle d'Abby.

Une grosse surprise pour Abby dans la série The Last of Us saison 2

Shannon Berry (The Wilds sur Amazon Prime Video) a t-elle été retenue pour incarner Abby dans la série The Last of Us saison 2 ? C'est la rumeur qui est née en début d'année. En dehors de la ressemblance physique, des internautes ont constaté que Neil Druckmann et l'actrice se suivaient sur Instagram. Après tout le vice-président de Naughty Dog est peut-être simplement admiratif de son travail, mais il avait fait la même chose avec Storm Reid avant qu'elle ne soit castée pour jouer Riley. Cette même Storm Reid qui s'est mise également à suivre Shannon Berry sur Insta

Et il s'avère que Shannon Berry s'est aussi abonnée aux profils de Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie). Pour les internautes, ce sont des signes qui ne trompent pas. Alors est-ce vrai ? Craig Mazin, le show runner de la série The Last of Us, n'a rien confirmé ni infirmé. En revanche, il a bien révélé que l'actrice d'Abby a été embauchée et ça va surprendre. Lorsque The Hollywood Reporter lui demande s'il a trouvé la bonne personne pour ce personnage central dans la suite de la série The Last of Us. Mazin a alors a perdu ses moyens en riant et en devenant tout rouge.

« Peut-être (rires). La grève nous a stoppés dans notre élan. Écoutez, Abby était le premier rôle auquel nous voulions nous attaquer. Nous avons pour habitude de faire des annonces importantes vis-à-vis de la distribution pour lesquelles les gens se disent « Vraiment ? ». Ce sera encore probablement le cas. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais je pense que nous avons réussi jusqu'à présent. Le public semble nous donner raison et l'Académie également ». L'actrice d'Abby dans The Last of Us saison 2 va donc surprendre, mais on en saura pas plus malheureusement. Peut-être est-ce une façon de dire que finalement, ce ne sera pas Shannon Berry ?

Une saison 3 déjà dans les cartons ?

La saison 2 de The Last of Us sera à l'image du jeu original : plus sombre. Et même s'il y aura des différences, comme pour la saison 1, toute cette idée de vengeance sera préservée pour l'adaptation sur le petit écran. « C'est plus sombre. C'est vraiment une histoire de vengeance, et une continuité de la première saison sur les dangers de l'amour inconditionnel » avait déclaré Bella Ramsey lors d'une interview pour Vanity Fair.

Une saison 2 plus sombre, mais aussi complètement à l'arrêt. Et il est impossible de savoir quand toute la préparation va pouvoir reprendre, mais c'est mal engagé. Du côté des studios et malgré les belles déclarations d'ouverture à la négociation, c'est plutôt le statu quo et ce depuis 100 jours. L'estimation d'une diffusion courant 2025 est donc encore à prendre avec des pincettes vu l'état de la grève à Hollywood.

The Last of Us aura t-elle néanmoins le droit à une saison 3 ? Normalement, oui. « Notre objectif n’est pas de se contenter d’une seule saison supplémentaire. On devrait rester dans les parages pendant un certain temps. Nous avons vaguement entendu dire qu'il y avait des idées pour une saison 3 de la série, mais pour l'instant, nous prenons les choses une saison à la fois. Il n'y a aucune garantie à ce stade que nous en aurons une, mais je sais qu'ils ont tous les deux une vision pour la saison 3. Je ne sais pas encore si cela nous amènera à faire d'autres saisons » a déjà annoncé Craig Mazin.