L'Epic Games Store, GOG ou encore en l'occurrence Steam multiplient les cadeaux pour s'attirer les faveurs des joueuses et joueurs PC. Que cela prenne la forme de jeux gratuits, de goodies numériques ou de DLC à récupérer gratuitement, à condition bien sûr de posséder le jeu de base. C'est justement ce genre de cadeaux de la part de la plateforme de Valve qui nous intéresse ici, pour deux titres radicalement différents.

De nouveaux contenus gratuits sur Steam pour les fêtes de fin d'année

La première offre qui nous intéresse sur Steam en terme de contenu gratuit pour les fêtes de fin d'année concerne Dying Light 2, sorti en 2022 et développé par Techland. S'il a connu un début un peu maladroit, le titre a su depuis se rattraper, notamment grâce à l'édition Reloaded, en attendant The Beast, le prochain jeu nous remettant aux commandes du héros (un peu mal en point) du premier opus. D'ici là, vous avez jusqu'au 2 janvier pour récupérer un bundle en lien avec le deuxième jeu.

Il s'agit en l'occurrence du bundle « Gardien de la Paix », qui pourra faire sourire ou tiquer, selon les opinions de chacun. Quoi qu'il en soit, celui-ci contient une tenue, un planeur et un schéma de scie artisanale aux couleurs d'un policier de l'apocalypse zombie. Vous avez également un schéma pour fabriquer une... bière, qui augmente les dégâts des attaques aux poings, contre une endurance se vidant plus vite et une vision floutée, parce que pourquoi pas ? Vous pouvez récupérer tout cela gratuitement dans le magasin en jeu de Dying Light 2, si bien sûr vous le possédez sur Steam.

© Techland

Changement radical d'ambiance pour l'autre pack de contenus gratuits offerts actuellement sur Steam avec cette fois un DLC pour toute la licence Train Sim World (ou du moins du 2 au 5) : Sherman Hill Cheyenne - Laramie Route. Ce quadruple DLC, normalement d'une valeur de 29,99€, est actuellement récupérable gratuitement directement via une page Steam dédiée. Comme son nom l'indique, il ajoute un itinéraire de 93 km reliant Cheyenne à Laramie dans le Wyoming, ainsi que deux locomotives et de nouveaux wagons.

Sources : Dying Light 2 sur Steam ; Train Sim World sur Steam