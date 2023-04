Star Wars Jedi Survivor sort bientôt et voici de quoi patienter avant la dernière ligne droite. Un beau moment à passer.

Si vous attendez impatiemment le jeu d'aventure Star Wars Jedi Survivor vous avez deux solutions. Soit lire notre preview soit admirer l'ultime bande annonce ci-dessous. Celle-ci permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire mais aussi et surtout d'admirer le gameplay du tant attendu jeu du studio Respawn. On peut aussi voir de nombreuses améliorations par rapport à l'épisode Fallen Order de 2019.

Star Wars Jedi Survivor montre les muscles

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce Star Wars Jedi Survivor est particulièrement beau. Il y a eu une grosse évolution technique et graphique et cela se ressent notamment dans les nombreux environnements que l'on visite. C'est aussi évidemment le cas pour les animations ou encore les textures. La vidéo de gameplay contient aussi quelques clins d'œil, notamment à un certain Star Wars épisode I : La Menace fantôme avec l'apparition de droïdekas au sein de ce qui semble être l'épave d'un d'un croiseur de bataille de classe Lucrehulk appartenant à la Fédération du Commerce.

Du coté de son scénario, Star Wars Jedi : Survivor se déroule cinq ans après les événements de Star Wars Jedi : Fallen Order, à peu près au même moment que la série Obi-Wan Kenobi. Le récit suit toujours les aventures du Jedi Cal Kestis, alors qu'il cherche à survivre contre l'Empire Galactique qui cherche à éliminer les derniers survivants de l'Ordre Jedi. Parmi ses nouveaux antagonistes se trouve un mystérieux sénateur impérial Pau'an. Et le jeu réserve bien entendu de nombreuses autres surprises. Stormtroopers, inquisiteurs sith, droides de combats... On a un peu l'impression que Kestis va devoir redoubler d'ingéniosité pour survivre et dans le même temps, le joueur aussi.

Une suite possible ?

Il ne reste plus longtemps à attendre puisque le titre Star Wars Jedi Survivor est prévu pour le 28 avril prochain (2023) sur PC, PS5 et Xbox Series. On ne sait pas encore si il s'agira de l'ultime aventure Jedi chez Respawn Entertainment mais ce qui est certain c'est que l'avenir du jeu repose tout entier sur le succès de cet épisode. D'autres jeux Star Wars sont en route, dont l'un chez Quantic Dream (Star Wars Eclipse), chez Ubisoft ou encore chez EA (toujours chez Respawn Entertainment mais cette fois pour un FPS).

Que souhaitez-vous voir en jeu vidéo Star Wars et plus largement, quelle type d'expérience espérez-vous ? Une adaptation de The Mandalorian ? Un remake d'un classique ? Dites nous tout en commentaire.