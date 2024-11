Spider-Man est toujours très demandé surtout dans les mondes du cinéma et de la télévision. En janvier, l'homme araignée sera de retour sur le petit écran avec la série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man exclusive à la plateforme Disney+. Le service Prime Video a aussi enclenché les démarches pour avoir son show télévisé live-action avec Nicolas Cage dans une version noire de Peter Parker. Mais vous n'êtes probablement pas prêts pour que ce qui va arriver dès l'année prochaine. Un être qui n'a pas une « gueule de porte-bonheur » revient chez Marvel pour un crossover improbable qui va surprendre.

Spider-Man se frotte à une créature très dangereuse

Alors que le développement Spider-Man 4 démarre très bien, selon Tom Holland ainsi que les pontes de Marvel Studios et Sony Pictures, attendez-vous à revoir autrement le super-héros en 2025. Une série de comics Spider-Man Versus Predator a été annoncée. Un projet confié au scénariste Benjamin Percy, déjà responsable de Predator vs Wolverine ou de Predator vs Black Panther, et à l'illustrateur Marcelo Ferreira. C'est improbable, mais oui, Spider-Man va bien affronter ce monstre sacré du cinéma, et d'après la première image, ce ne sera pas facile.

Cette annonce inattendue a justement été faite dans le numéro 4 de Predator vs Black Panther. Attention spoilers !!! À la fin du comics, on a un teasing sur un retour du Predator sur la Terre. Puis, juste après, on a la révélation de la couverture ci-dessous de Spider-Man Versus Predator avec une fenêtre de parution en 2025. Au moins aux États-Unis. En revanche, on n'a pas plus de détails sur le scénario. Verrons-nous un crossover ultime avec Alien en plus ?