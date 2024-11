Il commence à faire bien froid, et les rues vont se vider de plus en plus. Pour éviter de déprimer en cette période, vous pouvez toujours sortir votre plaid, votre cafetière ou théière, et vous prélasser dans le canapé pour faire le tour des plateformes SVOD comme Prime Video, Netflix, Disney+ ou Max. Le service d'Amazon a t-il de belles sorties pour décembre 2024 ? Pour patienter jusqu'à l'annonce officielle, on passe en revue les nouveautés films, séries, émissions ou documentaires qui sont sûres de débarquer dès le mois prochain.

Les sorties films Prime Video confirmées de décembre 2024

Ne paniquez pas à la lecture de ces premières sorties Prime Video de décembre 2024, car il y en aura bien plus. Comme chaque mois, la plateforme devrait sûrement diffuser un très grand nombre de films dès le 1er décembre, mais attendons l'agenda complet des nouveautés. Pour l'instant, le programme annonce la venue de Jack in Time in Christmas pour le 3 décembre prochain. Il s'agit d'une comédie britannique avec Jack Whitehall, Dave Bautista, Daisy May Cooper, Tom Davies, Michael Bublé ou encore le présentateur Jimmy Fallon.

Le deuxième film Prime Video de décembre 2024 déjà annoncé, c'est À Contre-Sens 2, l'un des plus grands succès du service d'Amazon. C'est une romance espagnole pour ados adaptée du roman « sulfureux » Culpa mía de Mercedes Ron, dans la lignée d'After. Alors qu'un remake est dans les cartons, la suite sera disponible sur Prime Video à partir du 27 décembre 2024. « Dans un monde où l'amour se heurte à une opposition implacable, Nick et Noah devront affronter leur famille, leurs amis et la société pour protéger leur lien interdit. Leur amour résistera-t-il à l'épreuve ultime ou la pression les séparera-t-elle ? ». Ca sent le futur carton d'audience...

3/12 Jack in Time for Christmas

27/12 À Contre-Sens 2



Les sorties séries confirmées de décembre 2024

Les prochaines sorties séries Prime Video de décembre 2024 incluent une série événement : Secret Level. Un show d'animation télévisé par l'équipe de Love, Death & Robots. Comme la création Netflix, cela prend la forme d'une anthologie de 15 épisodes qui célèbrent le jeu vidéo avec des licences telles qu'Armored Core, Sifu, Unreal Tournament, Warhammer 40,000, Mega Man ou encore Pac-Man. Tout le monde a sa place, y compris l'un des plus gros flops de l'histoire, Concord.

Margo Martindale (Your Honor) sera quant à elle au centre de la série Prime Video The Sticky qui s'appuie sur une histoire vraie d'un vol de plus de 18 millions de dollars de sirop d'érable. Ruth Landry (Margo Martindale), une acéricultrice québécoise qui en a assez de la bureaucratie corrompue s'associe avec un petit gangster de Boston pour monter ce braquage original. The Day of Jackal sera aussi disponible dans les ajouts Prime Video de décembre 2024.

6/12 The Sticky - saison 1 The Day of the Jackal

10/12 Secret Level - saison 1 - série d'animation



Source : Amazon Prime Video.