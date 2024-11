La carrière de Spider-Man au cinéma est encore loin d'être fini. Plusieurs longs-métrages sont actuellement en préparation. D'un côté, les fans attendent le film d'animation Spider-Man: Beyond The Spider-Verse devant clôturer la trilogie de Miles Morales et Gwen Stacy. De l'autre, un quatrième opus dédié à l'homme-araignée se prépare avec Tom Holland. Mais c'est un autre projet qui fait parler dans cette franchise depuis quelques jours. On dirait en effet que ça se confirme encore plus pour la rencontre de ces deux mondes.

Le live-action Spider-Man avec Miles Morales au cœur des discussions

Depuis quelques années, un des hommes-araignée des comics se démarque particulièrement à l'écran. Il s'agit du jeune Miles Morales. Ce héros très apprécié des fans s'est déjà illustré dans les jeux vidéo Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games, avec un opus lui étant entièrement consacré, ainsi qu'au cinéma au travers de deux films d'animation multiplement récompensés.

Miles Morales dans les films d'animation

Miles Morales avec son costume dans les jeux d'Insomniac

Mais, il semblerait que Miles ait bientôt davantage de pain sur la planche. Plusieurs personnalités ont récemment confirmé officiellement que le personnage devrait bien faire son apparition en live-action. Or, après Amy Pascal et Kevin Feige, d'autres figures importantes confient avoir discuté du projet.

Pendant la promotion du film Netflix Don't Move, les réalisateurs Adam Schindler et Brian Netto se voit poser la question à propos de l'hypothèse d'un film avec Miles Morales. Les deux hommes ont travaillé avec Sam Raimi, soit le réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Apparemment, ils auraient discuté avec lui d'un tel projet. Plus encore, Netto partage son enthousiasme :

Ce serait incroyable. Ma femme est originaire de Porto Rico, mon fils est donc biracial. Il est noir et portoricain, comme Miles. L'expression de son visage lorsqu'il a vu Miles Morales pour la première fois correspondait à l'expression de mon visage lorsque j'ai vu Miles Morales pour la première fois. C'était tout simplement excitant à voir. Alors, donner vie à Miles sur grand écran un jour serait incroyable. Ils ne vont probablement pas le faire demain, alors nous avons un peu de temps pour y travailler. Brian Netto, pour The Hollywood Reporter

Toutes les étoiles semblent peu à peu s'aligner pour Miles Morales. La popularité du personnage et la familiarisation du public avec son histoire et ses pouvoirs ne peuvent qu'encourager son apparition en live-action dans un futur film. En tout cas, l'industrie semble s'être mise d'accord à ce sujet.