Le mois d'octobre s'annonce très chargé en sorties jeux vidéo. Grosses exclusivités PlayStation, Xbox et Nintendo, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts.

2023 est une année extrêmement riche en sorties de jeux. Des AAA aux jeux indépendants, c’est un vrai festival. Et comme d’habitude, c’est surtout vers la fin de l’année que sortent les très grosses cartouches. On a déjà eu le droit à un mois de septembre particulièrement costaud avec l’excellent Starfield, la sortie sur consoles de Baldur’s Gate 3 ou encore le DLC de Cyberpunk 2077 et l’arrivée de Payday 3. Mais le mois d’octobre vise à faire encore plus fort que ça. De très gros jeux sont attendus dans les semaines à venir et il va en plus y en avoir pour tous les goûts encore une fois.

Un mois d'octobre imposant pour démarrer la fin de l'année

Les joueurs le savent très bien, le mois d’octobre, c’est généralement LA rentrée pour les grosses sorties. C’est généralement ce mois-ci que commencent les festivités de fin d'année et que les gros éditeurs placent leurs pièces maîtresses juste avant les fêtes de fin d’année. 2023 a tout de même fait un peu office d’exception puisque les très gros jeux sont sortis tour à tour tout au long de l’année. Dead Space Remake, Hogwarts Legacy, Zelda Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Starfield… une armée de AAA très attendue, accompagnée d’une foule d'autres jeux non moins bons d’ailleurs, et qui seront tous rejoints prochainement par de nouveaux titres.

Ce mois-ci, on attend notamment Assassin’s Creed Mirage, le nouvel épisode de la licence d’Ubisoft qui nous promet ici un véritable retour aux sources. On y incarnera Basim, le maître assassin présent dans Assassin’s Creed Valhalla, et l’on suivra son ascension au sein de la confrérie, des années avant les évènements de Valhalla donc. Ensuite, on retrouvera Detective Pikachu, célèbre spin-off de la licence Pokémon qui revient en grande pompe sur Nintendo Switch. Impossible de passer à côté de Forza Motorsport également, véritable monstre de la simulation auto. Un peu de souls-like également avec Lords of the Fallen, le reboot de la licence éponyme cadencé sous Unreal Engine 5. On pourra également mentionner l'arrivée de Total War Pharaoh, de la trilogie Batman Arkham sur Nintendo Switch ou encore le très attendu Sonic Superstars, qui s’annonce tout bonnement génial.

Liste des sorties du mois d'octobre 2023

Silent Hope - 03/10 (PC, Switch)

- 03/10 (PC, Switch) The Lamplighters League - 03/10 (Xbox Series X, PC)

- 03/10 (Xbox Series X, PC) Worldless - 04/10 (PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch, PC)

- 04/10 (PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch, PC) Wargroove 2 - 05/10 (PC, Switch)

- 05/10 (PC, Switch) Assassin's Creed Mirage - 05/10 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

- 05/10 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) Sword Art Online Last Recollection - 06/10 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

- 06/10 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) Detective Pikachu Returns - 06/10 (Switch)

- 06/10 (Switch) Forza Motorsport - 10/10 (PC, XSX)

- 10/10 (PC, XSX) Total War Pharaoh - 11/10 (PC)

- 11/10 (PC) Company of Heroes Collection - 12/10 (Switch)

- 12/10 (Switch) The Lords of the Fallen - 13/10 (PC, PS5, Xbox Series)

- 13/10 (PC, PS5, Xbox Series) Transformers : Earthspark - Expedition - 13/10 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)

- 13/10 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) Batman : Arkham Trilogy - 13/10 (Switch)

- 13/10 (Switch) SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake - 16/10 (PS5, Xbox Series)

- 16/10 (PS5, Xbox Series) Sonic Superstars - 17/10 (PC, PS5, Xbox Series/S, Switch)

- 17/10 (PC, PS5, Xbox Series/S, Switch) The Caligula Effect 2 - 17/10 (PS5)

- 17/10 (PS5) Hellboy : Web of Wyrd - 18/10 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC)

- 18/10 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC) The 7th Guest VR - 19/10 (PC VR, Quest, PSVR 2, PSVR)

- 19/10 (PC VR, Quest, PSVR 2, PSVR) Endless Dungeon - 19/10 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

- 19/10 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) Gangs of Sherwood - 19/10 (PC, PS5, Xbox Series)

- 19/10 (PC, PS5, Xbox Series) Overpass 2 - 19/10 (PC, PS5, Xbox Series)

- 19/10 (PC, PS5, Xbox Series) Hot Wheels Unleashed 2 : Turbocharged - 19/10 (PC, PS5, Xbox Series)

- 19/10 (PC, PS5, Xbox Series) Gargoyles Remastered - 19/10 (PS5, Xbox Series, PC)

- 19/10 (PS5, Xbox Series, PC) Marvel's Spider-Man 2 - 20/10 (PS5)

2 - 20/10 (PS5) Super Mario Bros. Wonder - 20/10 (Switch)

- 20/10 (Switch) Just Dance 2024 Edition - 23/10 (PS5, Xbox Series, Switch)

- 23/10 (PS5, Xbox Series, Switch) Cities Skylines 2 - 24/10 (PC, PS5, Xbox Series)

- 24/10 (PC, PS5, Xbox Series) Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 - 24/10 (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

- 24/10 (PC, PS5, Xbox Series, Switch) Seigneur des Anneaux : Retour à la Moria - 24/10 (PC, PS5)

- 24/10 (PC, PS5) Ghostrunner 2 - 26/10 (PS5, Xbox Series X, PC)

- 26/10 (PS5, Xbox Series X, PC) Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord - 26/10 (PSVR 2)

- 26/10 (PSVR 2) Mineko’s Night Market - 26/10 (PS5, Xbox Series)

- 26/10 (PS5, Xbox Series) Alan Wake 2 - 27/10 (PC, PS5, Xbox Series)

- 27/10 (PC, PS5, Xbox Series) EA Sports UFC 5 - 27/10 (PS5, Xbox Series)

- 27/10 (PS5, Xbox Series) Head Bangers : Rhythm Royale - 31/10 (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

- 31/10 (PS5, Xbox Series, Switch, PC) Jusant - 31/10 (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

