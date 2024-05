L'année 2024 nous a déjà bien gâtée en termes de sorties de jeux vidéo. Nous avons notamment eu Like a Dragon: Infinite Wealth, Prince of Persia: The Lost Crown, Palworld et Tekken 8 en janvier ; Granblue Fantasy: Relink, Helldivers 2 et FF7 Rebirth en février ; The Thaumaturge, Dragon's Dogma 2 et Rise of the Ronin en mars ; et enfin Tales of Kenzera: Zau, Sand Land, Stellar Blade, ainsi que No Rest for the Wicked et Manor Lords en early access. Place maintenant aux sorties du mois de mai, avec un assez joli programme !

De très belles sorties jeux vidéo en mai 2024

Même si notre liste arrive une semaine après le lancement des hostilités, il convient de rappeler quelques gros titres qui sont sortis avant la publication de cet article. Dans le lot, on peut notamment citer Endless Ocean Luminous sur Switch le 2 mai, ainsi que la très belle surprise Hades 2 en early access sur PC le 6 mai, un rogue-lite qui s'annonce aussi divin qu'Hades premier du nom. Il reste toutefois encore bien des sorties à surveiller pour le reste du mois.

On peut notamment citer le DLC Operation Guns de Vampire Survivors, en collaboration avec la mythique franchise Contra, à venir le 9 mai sur PC, consoles Xbox, Nintendo Switch et mobiles. Le 13 mai, les grands fans de jeux de stratégie dans l'espace pourront monter à bord du vaisseau de la hype, direction le PC avec Homeworld 3. Le 14 mai, un autre rogue-lite qu'on a de notre côté beaucoup apprécié sortira en early access sur PC : Prince of Persia The Rogue.

La seconde moitié du mois de mai ne sera pas en reste pour les trois gros poissons du jeu vidéo que sont PlayStation, Xbox et Nintendo. Le 16 mai, les joueurs PC pourront enfin s'offrir un voyage au Japon féodal avec le portage du superbe Ghost of Tsushima de Sucker Punch. Xbox lui emboîtera le pas avec la claque visuelle que sera Senua's Saga Hellblade 2 de Ninja Theory, très attendue le 21 mai sur PC et Xbox Series. Le même jour, les nostalgiques de World of Warcraft pourront (re)vivre l'explosive extension Cataclysm sous sa forme Classic. Enfin, les amateurs de FPS pourront se frotter au maintes fois repoussé jeu gratuit d'Ubisoft : XDefiant.

Le 23 mai, les joueurs Switch seront gâtés par le retour très remarqué de deux licences. D'un côté : Paper Mario : La Porte Millénaire s'offrira un Remake. De l'autre, World of Goo 2 nous reviendra après un excellent premier opus sorti en 2008. La dernière ligne droite des sorties jeux vidéo de mai sera fermée par une version PS5 et Xbox Series de Dragon Ball Xenoverse 2 le 24 mai ; la résurrection de MultiVersus sur PC, consoles PlayStation et Xbox le 28 mai ; et enfin F1 24, également sur PC, consoles PlayStation et Xbox le 31 mai.

Toutes les sorties jeux vidéo de mai 2024

Touhou Mystia's Izakaya (Switch) - 2 mai

(Switch) - 2 mai Endless Ocean Luminous (Switch) - 2 mai

(Switch) - 2 mai Inkida (PC, PS5, Xbox Series X) - 2 mai

(PC, PS5, Xbox Series X) - 2 mai Hades 2 early access (PC) - 6 mai

(PC) - 6 mai V Rising (PC) - 8 mai

(PC) - 8 mai Animal Well (PS5, Switch) - 9 mai

(PS5, Switch) - 9 mai Crow Country (PC, PS5) - 9 mai

(PC, PS5) - 9 mai Gift (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 9 mai

(PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 9 mai Little Kitty, Big City (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 9 mai

(PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 9 mai Homeworld 3 (PC) - 13 mai

(PC) - 13 mai Prince of Persia The Rogue early access (PC) - 14 mai

(PC) - 14 mai Dread Delusion (PC) 14 mai

(PC) 14 mai Biomutant (Switch) - 14 mai

(Switch) - 14 mai Braid Anniversary Edition (Netflix, PC, PS4, PS5) - 15 mai

(Netflix, PC, PS4, PS5) - 15 mai Men of War 2 (PC) - 15 mai

(PC) - 15 mai Read Only Memories: Neurodiver (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 16 mai

(PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 16 mai Braid Anniversary Edition (Xbox One, Xbox Series X/S) - 16 mai

(Xbox One, Xbox Series X/S) - 16 mai Ghost of Tsushima: Director's Cut (PC) - 16 mai

(PC) - 16 mai Lorelei and The Laser Eyes (PC, Switch) - 16 mai

(PC, Switch) - 16 mai Songs of Conquest (PC) - 20 mai

(PC) - 20 mai Gestalt: Steam & Cinder (PC) - 21 mai

(PC) - 21 mai Senua's Saga: Hellblade 2 (PC, Xbox Series X/S) - 21 mai

(PC, Xbox Series X/S) - 21 mai Paper Trail (iOS, Android, PC, Switch, PlayStation, Xbox) - 21 mai

(iOS, Android, PC, Switch, PlayStation, Xbox) - 21 mai System Shock remake (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 21 mai

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 21 mai XDefiant (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 21 mai

(PC, PS5, Xbox Series X/S) - 21 mai Synergy (PC) - 21 mai

- 21 mai Playing Kafka (PC, iOS, Android) - 21 mai

(PC, iOS, Android) - 21 mai Pine Hearts (PC, Switch) - 23 mai

(PC, Switch) - 23 mai Hauntii (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 23 mai

(PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 23 mai Duck Detective: The Secret Salami (PC, Switch) - 23 mai

(PC, Switch) - 23 mai Wuthering Waves (iOS, Android, PC) - 23 mai

(iOS, Android, PC) - 23 mai World of Goo 2 (Switch) - 23 mai

(Switch) - 23 mai Songs of Silence early access (PC) - 23 mai

(PC) - 23 mai Paper Mario: The Thousand-Year Door (Switch) - 23 mai

(Switch) - 23 mai Song of Silence (PC) - 23 mai

(PC) - 23 mai MultiVersus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 28 mai

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 28 mai Reus 2 (PC) - 28 mai

(PC) - 28 mai Nine Sols (PC, Mac) - 29 mai

(PC, Mac) - 29 mai Capes (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 29 mai

(PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 29 mai Skald: Against the Black Priory (PC) - 30 mai

(PC) - 30 mai Humanity (Xbox One, Xbox Series X/S) - 30 mai

(Xbox One, Xbox Series X/S) - 30 mai F1 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 31 mai

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) 31 mai Nightmare Kart (PC) - 31 mai

(PC) 31 mai Selaco early access (PC) - 31 mai

