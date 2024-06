Le festival du jeu vidéo qu'est le Summer Game Fest 2024 est maintenant passé, avec un avenir vidéoludique prometteur pour la fin de l'année et 2025. Mais qu'en est-il des sorties plus immédiates en juin 2024 ? Voici un récapitulatif, avec évidemment quelques titres qu'on attend avec la plus grande impatience.

Les sorties jeux vidéo en juin 2024 marquées par le retour du roi

Si comme nous vous avez été pris par le tourbillon d'annonces du festival estival du jeu vidéo, une piqûre de rappel quant aux sorties vidéoludiques du mois de juin 2024 n'est pas de trop. Après un mois de mai porté notamment par Hellblade 2, Ghost of Tsushima PC, les arrivées en early access d'Hades 2 et de The Rogue Prince of Persia, Paper Mario La Porte Millénaire ou encore XDefiant, le calendrier du mois actuel ne manque pas de titres à surveiller.

Celui qui cristallise le plus d'attentes est bien évidemment L'Ombre de l'Arbre-Monde, le DLC d'Elden Ring attendu le 21 juin sur PC, PS5 et Xbox Series. Cette nouvelle aventure pour le jeu de l'année 2022 s'annonce proprement folle, et nous avons hâte d'y pleurer des larmes de joie mêlées de sang. En parlant de DLC, celui de Destiny 2, La Forme Finale, a fait une arrivée remarquée le 4 juin.

D'autres titres japonais sont également à surveiller en juin. On pense notamment au retour de Monster Hunter Stories et Wings of Ruin de Capcom, sur PC, Nintendo Switch et PS4 pour le premier, et PS4 pour le second, aujourd'hui, le 14 juin. Luigi's Mansion 2 HD va également poser ses valises sur Switch le 27 juin. Enfin, le magnifique Tchia suivra le frère de Mario sur la console de Nintendo, également le 27 juin. Un autre titre indépendant mérite d'ailleurs une certaine attention : le superbement terrifiant Still Wakes the Deep de The Chinese Room, attendu le 18 juin sur PC, PS5 et Xbox Series.

Tous les jeux vidéo de juin 2024

Destiny 2: La Forme Finale (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 4 juin

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 4 juin Killer Klowns from Outer Space (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 4 juin

(PC, PS5, Xbox Series X/S) - 4 juin Songs of Silence early access (PC) - 4 juin

(PC) - 4 juin Star Wars: Hunters (Switch, iOS, Android) - 4 juin

(Switch, iOS, Android) - 4 juin Les Schtroumpfs - La Fête au Village (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 6 juin

(PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 6 juin Assassin's Creed Mirage (iOS) - 6 juin

(iOS) - 6 juin The Palace on the Hill (PC) - 8 juin

(PC) - 8 juin V Rising (PS5) - 11 juin

(PS5) - 11 juin Packpack Hero (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 11 juin

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 11 juin Taskmaster VR (Meta Quest, Steam VR) - 13 juin

(Meta Quest, Steam VR) - 13 juin Monster Hunter Stories (PC, Switch, PS4) - 14 juin

(PC, Switch, PS4) - 14 juin Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4) - 14 juin

(PS4) - 14 juin Vampire Therapist (PC) - 17 juin

(PC) - 17 juin Still Wakes the Deep (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 18 juin

(PC, PS5, Xbox Series X/S) - 18 juin Five Nights At Freddy's: Help Wanted 2 (PSVR 2) - 20 juin

(PSVR 2) - 20 juin Tavern Talk (PC) - 20 juin

(PC) - 20 juin Shin Megami Tensei Vengeance (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox) - 21 juin

(PC, Switch, PS4, PS5, Xbox) - 21 juin Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde DLC (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 21 juin

DLC (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 21 juin Super Monkey Ball Banana Rumble (Switch) - 25 juin

(Switch) - 25 juin Cozy Grove: Camp Spirit (Netflix via mobile) - 25 juin

(Netflix via mobile) - 25 juin Luigi's Mansion 2 HD (Switch) - 27 juin

(Switch) - 27 juin Tchia (Switch) - 27 juin

(Switch) - 27 juin Battle Crush early access (PC, Switch, Android, iOS) - 27 juin

(PC, Switch, Android, iOS) - 27 juin SPYxANYA: Operation Memories (PC, Switch, PS4, PS5) - 28 juin

