2023 est une année ultra-riche en termes de sorties majeures. Difficile de faire la fine bouche puisqu'on a rarement vu autant de gros jeux sortir sur la même année, tout en proposant une très large diversité. Survival horror, action, aventure, RPG, sport… il y en a littéralement pour tous les goûts. Et là on ne parle que des très gros jeux, les fameux AAA. Si en plus on ajoute à cela la quantité astronomique de jeux indépendants, de AA et de petites perles… on se retrouve finalement avec plus de jeux à faire que de temps pour y jouer.

Après nous avoir fait rêver sur les six derniers mois avec de très gros et de très bons jeux comme Dead Space Remake, Atomic Hearts, Hogwarts Legacy, Zelda Tears of the Kingdom ou encore Final Fantasy 16 et Pikmin 4, pour ne citer qu'eux. Et vraiment pour ne citer qu'eux, puisque pléthore d'autres excellents titres ont pu voir le jour en ce début d'année, et ce n'est pas fini.

Bien que l'on ne pourra pas encore vous dire s'ils sont bons ou non, de très gros jeux continueront d'arriver en août 2023, histoire de bien nous préparer au rush final de l'année qui va faire extrêmement mal dès le mois de septembre.

Un gros mois d'août avant d'attaquer le dernier pan de l'année

Pour le moment, pour ce second mois de l'été, on a le droit à du très lourd avec notamment Baldur's Gate 3 qui quitte son early access et nous fait des promesses démesurées qui nous tardent déjà de découvrir. Stray, ex-exclusivité PlayStation, ouvrira quant à lui ses horizons et ira miauler sur Xbox pendant que la scène indé brillera en chanson avec Stray Gods, un jeu comédie musicale écrite par l'une des plumes derrière la franchise Dragon Age et jouée par d'immenses stars comme Troy Baker ou encore Ashley Johnson, respectivement Joel et Ellie dans The Last of Us.

Les amoureux de mechas seront aussi heureux de retrouver l'une des plus grosses licences du genre avec Armored Core 6. Fromsoftware signe ici son premier jeu post Elden Ring, autant vous dire qu'il va être surveillé de très très près. Difficile de faire le tour de tout ce qui sort, allons faire simple, voici la liste des principales sorties du mois.

Et vous, à quoi vous jouez en aout ?

Les sorties jeux vidéo d'aout 2023

Baldur's Gate 3 – 3 août (PC)

– 3 août (PC) Stray Gods: The Role-Playing Musical – 10 août ( PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

– 10 août ( PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) Gord – 8 août (PS5, Xbox Series, PC)

– 8 août (PS5, Xbox Series, PC) Tower of Fantasy – 8 août (PS5)

– 8 août (PS5) WrestleQuest – 8 août (PS5 , Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

– 8 août (PS5 , Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) 30XX - 9 août (Switch, PC)

- 9 août (Switch, PC) Atlas Fallen - 10 août (PS5, Xbox Series, PC)

- 10 août (PS5, Xbox Series, PC) Stray - 10 août (Xbox Series, Xbox One)

- 10 août (Xbox Series, Xbox One) House Flipper - 11 août (PSVR2, PS VR)

- 11 août (PSVR2, PS VR) Everspace 2 – 15 août (PS5, Xbox Series)

– 15 août (PS5, Xbox Series) Hammerwatch II – 15 août (PC)

– 15 août (PC) Moving Out 2 – 15 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

– 15 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) En Garde! – 16 août (PC)

– 16 août (PC) Shadow Gambit : The Cursed Crew – 17 août (PS5, Xbox Series, PC)

– 17 août (PS5, Xbox Series, PC) Vampire Survivors – 17 août (Switch)

– 17 août (Switch) Bomb Rush Cyberfunk – 18 août (Switch, PC)

– 18 août (Switch, PC) Madden NFL 24 – 18 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

– 18 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) The Texas Chain Saw Massacre – 18 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

– 18 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) Fort Solis – 22 août (PS5, PC, Mac)

– 22 août (PS5, PC, Mac) Immortals of Aveum – 22 août (PS5, Xbox Series, PC)

– 22 août (PS5, Xbox Series, PC) Blasphemous 2 – 24 août (PS5, Xbox Series, PS4, , Switch, PC)

– 24 août (PS5, Xbox Series, PS4, , Switch, PC) Ride 5 – 24 août (PC, PS5, Xbox Series)

– 24 août (PC, PS5, Xbox Series) Armored Core 6 – 25 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

– 25 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) Goodbye Volcano High – 29 août (PS5, PS4, PC)

– 29 août (PS5, PS4, PC) Samba de Amigo : Party Central – 29 août (Switch)

– 29 août (Switch) Sea of Stars – 29 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

– 29 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) Under the Waves – 29 août PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

– 29 août PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) Agatha Christie – Hercule Poirot : The London Case – 29 août ( PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch)

– Hercule Poirot : The London Case – 29 août ( PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch) Daymare : 1994 Sandcastle – 30 août (PC, PS4, PS5 Xbox Series, Xbox One, Switch)

– 30 août (PC, PS4, PS5 Xbox Series, Xbox One, Switch) Trine 5 : A Clockwork Conspiracy – 31 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

– 31 août (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) War Hospital – 31 août (PC, PS5, Xbox Series)

Sorties jeux vidéo de 2023

Les principales sorties du mois aout 2023 sur consoles et PC

Il est toujours compliqué de faire une sélection des sorties de chaque mois, alors voici une petite sélection de titres qui méritent assurément votre attention. Notez au passage qu'il est probable que quelques sorties soient passées hors de nos radars, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Enfin, en plus des nouveaux jeux vidéo, de gros jeux recevront d'importantes mises à jour au mois d'août. C'est le cas, par exemple, de Diablo 4 qui, après la sortie de sa saison 1, se refera une santé avec un énorme patch très attendu. Gran Turismo 7 aura lui aussi le droit à une mise à jour importante gavée de nouveautés, au même titre d'ailleurs que nos bonnes vieilles PS5 qui auront le droit à une grosse update en version bêta.

Baldur's Gate 3, le RPG démesuré qui s'annonce grandiose

3 aout (PC)

Larian revient en très grande forme avec un RPG qui devrait faire très très mal. Baldur's Gate 3 reprend les rênes de la franchise trop longtemps laissée dans l'oubli. Le jeu s'annonce tout ce qu'il y a de plus démesuré et surtout permettra tout un tas de folies. Difficile de passer à côté de cette histoire de scène sexuelle avec un ours… D'après les développeurs, il faut compter au bas mot une grosse centaine d'heures pour voir le bout de l'aventure, du moins d'une partie de l'aventure puisqu'il y a tellement d'embranchements disponibles qu'il sera impossible d'en faire le tour complet. On note au passage plus d'une dizaine de races, une douzaine de classes, des sous-races et des sous-classes à gogo, des traits de caractère et des compétences par centaines et quelques 600 sorts différents. On ne vous parlera pas non plus des lignes de dialogues et des cinématiques, vous allez avoir le vertige.

Stray Gods : The Role-Playing Musical, une comédie musicale ultra prometteuse

10 aout ( PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

« Des dieux. Des idylles. Des meurtres. De la musique ! Incarnez Grace dans un monde où les dieux grecs se cachent parmi nous. Changez votre destin en attirant amis, ennemis et amants grâce à vos pouvoirs de persuasion musicale pour élucider la mort de la dernière muse ». Voilà ce que l'on peut trouver au sujet du jeu sur Steam. Stray Gods promet d'être une aventure singulière, bien loin des standard du genre. La narration et les choix seront au cœur de l'expérience et le tout sera servi par une bande-son de qualité dont les chansons, comme les personnages, seront interprété par de grandes stars du milieu, mais pas que, comme Laura Bailey, Troy Baker, Janina Gavankar, Ashley Johnson ou encore Felicia Day. Une futur pépite pour le mois d'aout ? C'est bien possible.

Armored Core 6, l'après Elden Ring signé Fromsoftware débarque en aout

25 aout (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

C'est LE grand retour de FromSoftware après Elden Ring, le célèbre studio nippon lâche le souls-like le temps de faire revenir d'entre les morts l'une de ses plus grandes licences. Armored Core 6 arrive au mois d'aout et promet des affrontements ultra dynamiques et explosifs, mais également un peu de difficulté, même si l'on sera certainement très loin des dernières productions du studio. Le jeu nous permettra de piloter différents méchas mais aussi et surtout de les customiser du châssis à l'armement en passant par le blindage. Un jeu tout-en-un qui mêlera RPG et action nerveuse.

Sea of Stars, un JRPG old school débarque en aout

29 aout (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Véritable lettre d'amour aux jeux de l'ère GameBoy Advance, Sea of Stars se présente comme un JRPG souhaitant nous faire vivre une aventure épique. On y incarnera un groupe de héros devant faire face à des forces qui les dépassent et qui menacent l'équilibre de leur monde. Une trame qui s'annonce classique, mais qui compte bien nous surprendre. Sea of Stars cherche aussi à nous en mettre plein les mirettes avec sa direction artistique ultra soignée. Les oreilles devraient elles aussi en prendre pour leur grade puisque pour l'OST, les développeurs ont carrément fait appel à un vétéran du milieu, un certain Yasunori Mitsuda, compositeur derrière Chrono Trigger ou encore Xenoblade Chronicles. S'il vous plaît. Sea of Stars compte bien mettre le paquet pour sa sortie fin aout.