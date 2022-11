S’il est assurément le jeu Sonic le plus ambitieux de Sega, Sonic Frontiers à reçu un accueil mitigé, bien que majoritairement positif. Mais pour une bonne partie des joueurs, n’en déplaise aux haters, le titre surpasserait Elden Ring et serait actuellement LE jeu de l’année, bien avant les nominés des Game Awards 2022.

Sonic Frontiers, meilleur qu’Elden Ring d’après les joueurs

C’est en tout cas ce qui ressort de Metacritic. Le site révèle en effet que Sonic Frontiers a une note nettement supérieure aux autres jeux de l’année (bien que celle-ci bougera certainement). Des titres comme Elden Ring (7.8) ou encore Horizon Forbidden West (8) se font coiffer au poteau par le hérisson bleu qui affiche un score utilisateur de 8.4 à l’heure où ces lignes sont écrites. Une note équivalente à celle de God of War Ragnarok soit dit en passant.

Alors, oui, pour l’heure, il y a beaucoup moins de votes que chez la concurrence, mais la performance est là et montre surtout que les joueurs sont plutôt satisfaits de la nouvelle aventure du hérisson.

Un lancement honnête et un bel avenir pour Sonic

Globalement, Sonic Frontiers marche plutôt bien et a même réussi son lancement à fond la caisse. Il a par exemple réussi à battre tous les records d’affluence de la licence sur Steam avec un pic avoisinant les 20 000 joueurs simultanés, loin devant le dernier prétendant au titre qu'est Sonic Mania. Notons d’ailleurs qu’ici aussi le jeu à une notation extrêmement positive de la part des joueurs.

Sonic Frontiers serait donc bien parti pour être une petite réussite et SEGA doit déjà se frotter les mains. Il faudra tout de même attendre encore davantage pour voir si l’éditeur s’y retrouve complètement sur le moyen et long terme. Pour rappel, la firme misait très gros sur ce nouvel épisode et souhaitait même s’en servir comme base pour toute une nouvelle génération de jeux.

Par ailleurs, il y a peu, SEGA a lancé une offre d’emploi pour partir à la recherche d’un nouveau « Lore Manager ». L’objectif ? Créer un véritable univers étendu avec le hérisson et toute sa clique. D'autant qu'en parallèle, les deux adaptations cinématographiques ont cartonné auprès du public à tel point qu'un troisième film est d'ores et déjà en chantier et ici aussi un univers étendu est prévu. La mascotte va donc très bien et a encore de très beaux jours devant elle.