Avec le succès rencontré en salles, le hérisson bleu sera de retour dans Sonic 3 le film... mais pas tout de suite. La date de sortie, très lointaine, a été annoncée et ce troisième sera en frontal avec Avatar 3.

Le Sonic Cinematic Universe s'étend avec l'arrivée lointaine de Sonic 3 le film. Voici la date de sortie du long-métrage annoncée par Paramount Pictures.

Quand sort Sonic 3 le film ?

Sonic 3 le film sortira dès le 20 décembre 2024 au cinéma. Oui, c'est loin, très loin même (autant dire que le trailer n'est pas pour demain). Et il faut lui souhaiter bonne chance car il devra se faire une place au milieu de la machine Avatar 3 qui sera diffusée le même jour. Mais le hérisson bleu et ses compagnons Tails ainsi que Knuckles ont les épaules solides.

À ce jour, Sonic 2 le film a engrangé plus de 400 millions de dollars au box-office mondial, soit environ 80 millions de plus que le premier épisode. Un succès clairement confirmé après les craintes du début.

En effet, suite aux retours négatifs extrêmement négatifs des fans, les équipes avaient dû retourner dans leur tanière pour changer en catastrophe le design de Sonic. Fort heureusement pour elle, le second modèle a été validé directement et les spectateurs se sont rués pour voir l'une des adaptations de jeux vidéo les plus lucratives de tous les temps.

D'ici 2024, la série Sonic sur Paramount+ sera peut-être en ligne... un spin-off qui abandonnera Sonic & Tails pour se centrer seulement sur Knuckles.