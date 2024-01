Les joueurs PS5 et PS4 peuvent dès à présenter jouer à une grosse sélection de jeux « gratuits », à la condition d'avoir un abonnement actif du service PS Plus. La formule classique « Essential » offre par exemple A Plague Tale Requiem, Evil West ou Nobody Saves the World. Et du côté du PlayStation Plus Extra & Premium, on a le magnifique Resident Evil 2, le très barré Tiny Tina's Wonderlands, le jeu de skate Session, LEGO City Undercover... Mais pour ce mois-ci, Sony pense également à ses autres utilisateurs et propose un vrai cadeau pour une durée limitée.

Un cadeau 100% gratuit de retour sur PS5 et PS4

On ne refuse jamais un cadeau, surtout lorsqu'il est réellement gratuit et qu'il n'est donc soumis à aucune condition particulière. Et c'est le cas du nouvel avantage offert aux joueurs PS5 et PS4 pendant quelques jours. Si vous consommez des films, séries et documentaires à la pelle, Apple TV+ vous donne (encore) l'opportunité de découvrir ses programmes sans mettre la main au portefeuille.

Mais c'est quoi Apple TV+ ? La plateforme de streaming vidéo de la firme à la pomme qui fait concurrence à Netflix, Prime Video ou Disney+. Néanmoins, le service de SVOD s'éloigne un peu de ses rivaux de par son approche des contenus. Les films, séries ou documentaires originaux sont la priorité ici. Et ces dernières années, de nombreux shows Apple Originals ont été acclamés à l'image de Severance, Slow Horses, For All Mankind, Ted Lasso, The Morning Show... Des séries qui sont toutes disponibles sur Apple TV+ et donc accessibles aux possesseurs de PS5 et PS4.

Pour bénéficier de trois mois gratuits Apple TV+ sur PS5 et PS4, il faut obligatoirement réclamer ce cadeau avant le 31 janvier 2024. Dans les conditions générales d'utilisation, PlayStation indique que l'offre est valable pour les nouveaux abonnés... mais également pour certains anciens clients éligibles. « Valable uniquement pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés éligibles résidant dans la région et âgés de 13 ans ou plus. Limité à une offre par appareil PlayStation, compte pour le PlayStation Network et identifiant Apple. Le plan se renouvelle automatiquement au prix mensuel en vigueur dans votre région jusqu'à sa résiliation » (via PlayStation).

Crédits : Apple.

Pour obtenir les 3 mois gratuits d'Apple TV+ sur PS5 et PS4, c'est relativement simple. Déjà, il faut impérativement un compte PlayStation Network et un compte Apple. Ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes ci-dessous et vous pourrez regarder des dizaines de programmes, comme la récente série Monarch : Legacy of Monsters avec ce bon vieux Godzilla. En revanche, attention à la facturation automatique après les trois mois d'essai à Apple TV+.

Cherchez l'application Apple TV+ dans « Contenu multimédia » de votre PS5

Téléchargez et ouvrez l'application Apple TV+, puis suivez les instructions à l'écran

Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. Si vous n'en avez pas, créez-en un

Profitez de votre période d'essai de 3 mois à Apple TV+ pour regarder les films, séries et documentaires de la plateforme

Comment profiter de l'offre Apple TV+ 3 mois gratuits sur PlayStation 4