Une nouvelle manette PS5 semble avoir leak sur la Toile, et elle apporte dans la balance une amélioration non négligeable. C'est l'heure d'une petite comparaison.

Du nouveau semble se préparer du côté de la PS5. Déjà, l'année dernière, on a pu accueillir la Slim, et maintenant, c'est la version Pro qui est au cœur de toutes les rumeurs. Mais est-ce que Sony ne serait pas en train de concocter autre chose dans l'ombre ? C'est ce qu'un leak a l'air de nous rapporter, et il concerne une manette inédite un peu particulière. Est-elle si différente de celle de base ? Voyons ça dès maintenant.

Une nouvelle manette PS5 victime d'un leak

Cette manette a été repérée sur le site Best Buy Canada, et de toute évidence, c'est une version améliorée de la DualSense. Pour être plus précis, son nom complet est « PS5 v2 DualSense Wireless Controller ». Globalement, elle propose des fonctionnalités similaires à celle qu'on connaît, avec une amélioration notable. Il s'agit de la batterie, un sujet sensible pour les manettes sans fil de n'importe quelle marque. Ici, elle est nettement améliorée, ce qui ne devrait pas manquer de plaire au plus grand nombre qui voyait ça comme un problème.

On nous parle d'une autonomie de 12h. A titre de comparaison, la manette PS5 actuelle entièrement chargée peut tenir entre 3 à 6 heures avant de devoir être branchée à nouveau. Après, ça dépend aussi du jeu auquel vous êtes en train de jouer. En outre, la liste des fonctionnalités indique une station de rechargement inclus dans l'offre, avec la mention « easy click-in-charging ». Cette petite phrase est difficile à comprendre pour le moment, mais ça peut présager une meilleure ergonomie. Quoi qu'il en soit, ce sera vendu au prix de 89.99$, un tarif similaire à la version sans couleur de la DualSense.

Quid de la PS5 Pro ?

Rappelons tout de même que c'est un leak, et qu'il faut donc prendre ça avec des pincettes. Néanmoins, on a affaire à des preuves assez solides, alors il ne reste plus qu'à attendre la confirmation officielle de Sony. Là où il va falloir être patient, c'est pour la PS5 Pro. Tom Henderson, un insider bien informé, fut le premier à la mentionner. Ce serait une version améliorée de la console qui doit techniquement sortir fin 2024. Au menu, il y aurait de belles nouveautés, mais est-ce que ça va finir par être officialisé ?

Selon la rumeur véhiculée par Henderson, la firme attendrait plutôt le troisième trimestre de 2024 pour dévoiler la PS5 Pro. Ce serait davantage conforme à son historique d'annonces, ce qui peut déjà en rassurer certains. Du coup, si elle doit réellement sortie vers la fin de l'année 2024, Sony ne va pas la présenter en janvier, ni même en février. Espérons en savoir plus dans les mois à venir, avec au moins une confirmation de son existence.