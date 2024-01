Et voilà, les sorties Netflix de la semaine sont désormais au complet. Après Sonic Prime saison 3, les nouveaux épisodes d'Ag3nda, Champion, Le Garçon et l'Univers, Break Point saison 2, The Trust : La méfiance est de mise ou encore En Liberté, la plateforme accueille sur ses serveurs la déclinaison suédoise d'une émission de téléréalité, et l'un de ses plus gros films de 2024. Un long-métrage qui a été pioché dans Avatar, La Casa de papel, Jumanji, la série Daredevil etc. pour son casting.

L'un des plus gros films 2024 de Netflix est là !

Alors que vous êtes peut-être en train de dévorer la saison 3 de Sonic Prime, deux autres nouveautés viennent d'entrer au catalogue Netflix. La première d'entre elles, c'est En Plein Vol. Une exclusivité qui a été réalisée par F Gary Gray (NWA Straight Outta Compton, Fast and Furious 8), et qui pourrait être la « suite spirituelle » de Braquage à l'Italienne. « Un pro du braquage tente le coup du siècle avec une équipe chevronnée. Dérober 500 millions de dollars en or... dans un avion en plein vol ». Une équipe d'experts avec une as du braquage, Úrsula Corberó de La Casa de papel, Jean Réno (Léon), Sam Worthington (Avatar), Bill Magnussen (The Big Short), Jacob Batalon (Spider-Man No Way Home), Vincent D'Onofrio (Daredevil) ou Kevin Hart (Jumanji) qui est la tête pensante de ce collectif de voleurs.

Un coup gagnant pour Netflix ? Les chiffres de visionnage le diront, mais les premières critiques sont très froides. « Si vous souhaitez regarder En Plein Vol en espérant avoir quelque chose de fun, vous pouvez trouver mieux que ce thriller à la fois inimaginatif et fade » (High on Films). « Lorsqu'il y a des vibes à la Braquage à l'Italienne, En plein Vol est un film passable. Dommage que cette bande de voleurs ressemble davantage à un groupe de collègues anonymes et oubliables, plutôt qu'à des collègues charmants et charismatiques » (Midwest Film Journal).

Pour Collider, le long-métrage Netflix est une double déception. « En fin de compte, En Plein Vol est une double déception. Ca ne fonctionne ni en tant que comédie, ni en tant que film d'action. Et sa prétendue appartenance au sous-genre de film de braquage est relativement ténue ».

Le film Netflix En Plein Vol est actuellement à une moyenne de 33% sur Rotten Tomatoes. Mais les avis sont encore très peu nombreux au moment de la publication de cet article. Si vous aimez la téléréalité, les premiers épisodes d'une nouvelle émission sont disponibles : Love is Blind Suède. « Cette expérience de rencontre unique est transposée en Suède. Des célibataires recherchent le grand amour et s'engagent à se marier sans jamais s'être rencontrés pour de vrai ». Quatre épisodes sont en ligne, tandis que les six restants arrivent le 19, 26 et 28 janvier.