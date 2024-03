La plus grosse sortie Prime Video du mois de mars 2024 débarque enfin, et ça s'annonce d'ores et déjà énorme. Un retour extrêmement attendu par les fans.

Ces derniers temps, chaque plateforme SVOD a ses propres programmes qui cartonnent. Disney+ a l’excellente série Shogun, grandement félicitée partout à travers le monde. De son côté, Netflix enchaîne les blockbusters et en prépare d’autres comme il nous l’a encore prouvé ce jour avec son prochain gros film. Quant à Prime Video, il peut compter sur le grand retour de l’une de ses meilleures séries dès aujourd’hui. Il va y avoir des heureux !

La plus grosse sortie du mois enfin dispo sur Prime Video !

Des super-héros un brin violents, de l’humour noir et pas mal de trash, ça vous parle ? Alors non, ce n’est pas la saison 4 de The Boys qui arrivera un peu plus tard, ni le retour très attendu de son spin-off Gen V, mais bien la suite de Invincible ! La série d’animation est un véritable carton sur Prime Video, dorénavant considérée comme culte pour beaucoup de spectateurs d’ailleurs.

La partie 2 de la saison 2 d’Invincible est disponible dès aujourd’hui sur Prime Video et viendra clôturer les (més)aventures de nos héros. Quelques épisodes qui viendront donc boucler la boucle des événements actuels avant de passer à la suite. Pas de spoil ici, donc nous ne dirons rien, mais les fans qui suivent activement le programme savent à peu de choses près ce qui les attend, ça s’annonce dantesque. La bande-annonce d’Invincible saison 2 - partie 2, parle d'elle-même de toute façon.

Invincible saison 3 arrive très prochainement

Après cette seconde partie, Invincible repartira en pause jusqu’à sa prochaine saison. Pas la peine de s’inquiéter cette fois puisque les showrunners ont affirmé qu’il ne faudra pas attendre autant de temps qu’entre la saison 1 et 2 pour voir la suite. La saison 3 d’Invincible est actuellement en production et l’un des acteurs principaux, Stephen Yeun (The Walking Dead), qui prête sa voix à l’un des héros majeurs de la série, a encore affirmé il y a peu que les choses avançaient très vite. En d’autres termes, même si l’on n'a pas encore de date pour la saison 3, ça arrive bientôt !