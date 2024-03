L'une des plus grosses séries de Prime Video nous donne de ses nouvelles et elles sont excellentes ! A l'heure où les reports sont légion, cette fois, ça fait vraiment plaisir !

Si vous êtes adepte de Prime Video, vous savez que derrière le manque d’ergonomie évident de la plateforme se cache tout de même une mine de programmes intéressants. Certaines séries sont même extrêmement appréciées, comme Les Anneaux de Pouvoir par exemple, ou encore La Roue du Temps, de très gros succès qui continueront prochainement. Mais on ne peut pas parler de Prime Video sans évoquer ses séries de super-héros trash et bourrées d’humour. On pense notamment à The Boys, dont la saison 4 arrive bientôt, Gen V, déjà prêt pour une saison 2 et bien entendu Invincible, la série d’animation totalement déjantée. Et c’est bien d’elle dont il est question.

Un excellente nouvelle pour la suite d'Invincible sur Prime Video

La saison 2 d’Invincible bat son plein et la seconde partie arrive d’ailleurs cette semaine sur Prime Video. Une suite très attendue mais qui signifie également qu’après cela, tout est fini. En tout cas, pour un temps. Invincible reviendra en effet pour une troisième saison et arrivera très, très vite ! Bien plus rapidement que la saison 2 à son époque. Dans les colonnes de Collider, l’acteur Steven Yeun (The Walking Dead), qui prête sa voix à l’un des héros principaux de la série, a confirmé que la saison 3 était en pleine production, confirmant de nouveau les dires des showrunners de la série qui avaient déjà rassuré les fans en assurant qu’il n’y aurait plus jamais de longue pause pour Invincible.

Pour cette saison 3, les choses avancent donc très vite et les équipes ne ralentissent pas la cadence. « Nous savons que cette grande pause n'a pas été une partie de plaisir » déclare Yeun, « Nous avons travaillé dur pour rattraper le retard accumulé. Nous voulons maintenant que la série soit bien à l’heure. Donc, oui, nous avons beaucoup travaillé. Nous préparons des épisodes et l’on sait où l’on va ». Une excellente nouvelle donc !

Quand sortira la saison 3 d'Invincible ?

Malheureusement, la saison 3 d’Invincible n’a toujours pas de date de diffusion sur Prime Video. Néanmoins les dernières nouvelles sont encore une fois rassurantes et on nous promet que la suite ne va pas traîner. On peut donc imaginer avoir des nouvelles dans les prochains mois. Peut-être une fenêtre de sortie d’ici l’année prochaine ? Nous verrons ! Pour l’heure, la seconde partie de la saison 2 arrivera dès le 14 mars 2024 sur Prime Video. C’est toujours ça de pris !