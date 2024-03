Après les nouvelles sorties Netflix, on passe en revue les prochaines nouveautés Disney+ de mars 2024. Et ça a plutôt pas mal commencé avec Extraordinary saison 2, la série inédite Meurtres et autres complications, et les saisons 3 à 5 de Marvel Animation X-Men 1992. Désormais, l'intégralité des épisodes sont en ligne, et vous pouvez donc combler votre retard avant la diffusion de X-Men '97. En attendant cette belle exclu, qui devrait raviver des souvenirs, voici tous les films, séries, docs, émissions et spectacles de la semaine 11.

Les films Disney+ du 11 au 17 mars 2024 (S11)

Quels sont les films Disney+ prévus du 11 au 17 mars 2024 ? Ca va aller très vite étant donné qu'il n'y a qu'un long-métrage, diffusé en octobre dernier sur la chaîne américaine Hulu, Le Moulin. « Un homme d’affaire se réveille dans une cellule, située au cœur d’un ancien moulin, sans savoir comment il est arrivé là. Contraint de travailler comme une bête de somme pour rester en vie, il doit trouver le moyen de s’échapper avant la naissance de son enfant ». Une satire horrifique qui a fait appel à Lil Rel Howery (Get Out) pour le rôle principal.

Pour une fois, les avis de la presse et des téléspectateurs sur Rotten Tomatoes sont quasiment alignés, et c'est visiblement très loin d'être une réussite avec des moyennes respectives de 46% et 48%. Le New York Times estime que Le Moulin manque de surprises, et que Lil Rel Howery n'est pas un comédien taillé pour le rôle. Le film sera disponible le 15 mars en exclusivité sur Disney+.

Les films de la semaine 11

Le Moulin (15 mars)

Les séries Disney+ du 11 au 17 mars 2024 (S11)

Alors que Disney+ cartonne avec sa série événement Shogun, les abonnés vont pouvoir découvrir la saison 16 d'Esprits Criminels. Dans un registre plus léger, la création TF1 Panda, avec le chanteur Julien Doré, débarque également sur la plateforme de streaming vidéo. On suit un ancien flic, Victor « Panda » Pandaloni, qui s'est mis au vert en Camargue et qui va être rappelé pour reprendre du service. Malgré son accoutrement et sa zénitude, c'est l'un des meilleurs agents. Une autre comédie, Reservation Dogs, revient également dans le cadre de son ultime saison 3. Les Rez Dogs vont cette fois devoir voyager de la Californie à l’Oklahoma, leur vraie maison. Boy Girl saison 2 arrive aussi sur Disney+ le 13 mars.

Les séries de la semaine 11

Esprits criminels - saison 16 (13 mars)

FX's Reservation Dogs - saison 3 (13 mars)

Boy Girl etc. - saison 2 (13 mars)

Panda (13 mars)

Les docs, émissions et spectacles Disney+ du 11 au 17 mars 2024 (S11)

On referme les sorties Disney+ de la semaine 11 avec la version longue du film de la tournée mondiale de Taylor Swift. The Eras Tour (Taylor's Version) sera disponible le 15 mars sur le service de SVOD. La différence avec le concert original déjà vu par les millions de fans de la chanteuse ? Celui-ci comporte le morceau « Cardigan », ainsi quatre chansons acoustiques absents de la version cinéma / VOD. Le show a généré plus de 262 millions au box-office mondial, ce qui fait de lui le spectacle musical le plus lucratif de tous les temps. Un carton qui permet à la musicienne d'ajouter un énième record à son palmarès.

Les docs, émissions et spectacles de la semaine 11