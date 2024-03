Toutes les bonnes choses ont une fin et c’est d’autant plus vrai pour nos séries adorées depuis l’explosion des plateformes Disney+, Prime Video ou encore Netflix. On s’attache parfois des années et au bout de quelques saisons, tout s’arrête. Pour le meilleur ou pour le pire, ça fait toujours un peu mal quand tout est fini. Un pansement parfois vite arraché par des géants de la SVOD qui semblent prendre des décisions sur un claquement de doigts. Mais parfois, il arrive que ce soient les séries elles-mêmes qui n’ont plus rien à raconter, qui se suffisent à elles-mêmes et bouclent la boucle en quelques épisodes seulement. C’est le cas de cette géniale série Disney+, la meilleure de la plateforme.

La meilleure série Disney+ et de très loin !

Vous avez obligatoirement entendu parler de cette série historique sublime, riche et prenante : Shogun. Elle nous embarque au Japon dans les années 1600, alors aux prémices d’une guerre civile colossale qui marquera l’Histoire du Japon à jamais. Une série qui nous fait suivre plusieurs personnages charismatiques sur fond de tension politique entre les différents peuples. Shogun est une série complexe et intrigante adaptée du best-seller éponyme de James Clavell. Le programme a été félicité un peu partout chez les critiques et même chez les spectateurs, au point de devenir l’une des meilleures séries du moment et assurément LA meilleure de Disney+. Les notes ultra positives qui synthétisent tout cela sur Rotten Tomatoes parlent d’elles-mêmes, actuellement 99% côté critique et 93% pour les spectateurs. La messe est dite.

Un score absolument dément © Rotten Tomatoes

Pas de saison 2, mais il y a une bonne raison à ça

Un succès incroyable et une qualité hors norme pour cette pépite qui s’étale sur une dizaine d'épisodes. Mais malgré cette extrême popularité, la série Shogun est presque sûre de ne pas être renouvelée. Une décision qui ne vient ni de FX (la chaîne qui produit la série), ni de Disney+ (qui ne doit pas avoir grand-chose à dire de toute façon) mais bel et bien des showrunners de la série eux-mêmes, Rachel Kondo et Justin Marks.

Lors d’une interview dans les colonnes du The Hollywood Reporter, le duo d’auteurs a été interrogé sur l’arrivée d’une seconde saison. Rachel Kondo a ouvert le bal en soulignant qu’elle n’était pas prête d’avoir un autre enfant maintenant, faisant comprendre que la série avait demandé énormément d'énergie. Shogun a demandé plusieurs années de travail intensif aux deux showrunners en couple, à la vie comme au travail, depuis très longtemps. Justin Marks, de son côté, est plus direct et il affirme qu’ils ont « poussé l'histoire jusqu'à la fin du livre et mis un point final à cette phrase ». Sous-entendu, pas de fin ouverte. « Nous aimons la façon dont le livre se termine ; c’était d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles nous voulions tous les deux le faire. Et nous avons fini [la série] exactement à cet endroit ». Toutes choses a un début et une fin.

Shogun est une série complète, pas besoin de suite !

Shogun est donc une mini-série complète et assumée, et ça suffit largement. C’est peut-être mieux comme ça de toute manière. Mieux vaut quelque chose de cohérent, de beau et d'intéressant qui sait où il se termine, qu’une série sans fin qui s’allonge à perte de vue et finit par se perdre en route, comme énormément de programmes de nos jours. Quoi qu’il en soit, pour les deux showrunners, Shogun s’en est fini. Lorsque The Hollywood Reporter leur demande si cette déclaration ressemble à un non définitif, Justin Marks répond non sans humour : « Oh, ce sont juste nos corps qui parlent. Genre, tu veux avoir un autre enfant maintenant ? ». Il conclut en affirmant que si saison 2 il y avait, à l’heure qu’il est, ils seraient tous sur le tournage de la suite, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Vous pourrez donc profiter de la série Shogun sur Disney+. Au total, ce sont 10 épisodes qui vous attendent dans cette mini-série épique, à raison d’un épisode chaque semaine sur la plateforme SVOD.