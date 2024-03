Depuis plusieurs années maintenant, Netflix se diversifie et ratisse toujours plus large en termes de programmes. En plus des films, des séries "classiques" et autres documentaires, on voit de plus en plus d'animes en format long ou encore de séries animées. On ne compte plus le nombre de licences se prêtant au jeu de l'animation avec plus ou moins de réussite. Parmi les plus gros succès, on peut notamment relever Castlevania, récemment One Piece et le long métrage Monsters : Le samouraï et le dragon ou encore Blue Eye Samouraï pour ne parler que des plus récents. Une belle popularité qui pousse Netflix à aller chercher d'autres franchises ultra-cultes.

Un anime ultra culte arrive sur Netflix

Prochainement sur la plateforme au "N" rouge, c'est une légende du manga qui débarquera avec son franc-parler et sa classe naturelle. Un prof un poil expéditif, mais non dénué d'humour : GTO, Great Teacher Onizuka. Un anime crée par Tôru Fujisawa, qui raconte le quotidien d'un ex-voyou devenu professeur. Une reconversion qui n'a rien d'anodine puisque le bougre ne veut qu'une chose, pouvoir sortir avec de jeunes étudiantes. Sauf qu'entre son passé et sa vision très étroite de la justice, ça ne sera pas de tout repos. GTO est un manga percutant qui a rapidement gagné en popularité dans les années 90 et n'a jamais perdu de sa superbe. Désormais archi-culte, chaque nouvelle sortie de manga ou d'animes est un succès. L'arrivée de GTO sur Netflix est donc un petit évènement. Les cours commenceront dès le 1er avril sur la plateforme et vous pourrez profiter de l'intégralité de la série d'un bloc sans avoir à attendre, soit un peu plus de quarante épisodes.