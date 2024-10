C'est en effet la thématique qu'a choisi Prime Gaming pour mettre en avant les jeux gratuits rejoignant son catalogue en ce mois d'octobre 2024. En plus de ce choix fort à propos, la liste contient d'excellents titres et de véritables références dans leurs catégories respectives. Voyons donc ce qui attend les abonnés au service d'Amazon jusqu'à la fête d'Halloween.

Des jeux gratuits Prime Gaming à faire hurler (de joie) en octobre 2024

Pour rappel, Prime Gaming déploie généralement ses jeux gratuits du mois en plusieurs vagues. Deux d'entre elles sont déjà passées : les 5 et 10 octobre. Il reste ainsi encore trois arrivages massifs de jeux gratuits jusqu'à fin octobre. De déjà très beaux titres sont donc d'ores et déjà disponibles, comme Tomb Raider Legend, BioShock Remastered et DOOM Eternal, rien que ça ! Dans les prochaines semaines, ce joli trio sera complété sur Prime Gaming par d'autres jeux marquants dans leur genre tels que Killing Floor 2, A Plague Tale: Innocence, Death's Door et Scorn. On voit ici clairement des atomes crochus à la fête la plus « effrayante de l'année ».

Un programme à faire frissonner en octobre 2024. © Amazon

5 octobre

Hive Jump 2: Survivors [GOG]

No Straight Roads [Epic Games Store]

Tomb Raider Legend [GOG]

SCARF (Amazon Games App]

Spirit of the North [Amazon Games App]

The Eternal Cylinder [Epic Games Store]

10 octobre

BioShock Remastered [GOG]

DOOM Eternal [Code Microsoft Stores]

DreadOut 2 [Amazon Games App]

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition [Epic Games Store]

Priest Simulator: Vampire Show [Epic Games Store]

The Gap [Amazon Games App]

17 octobre

Mystery Box: Hidden Secrets [Legacy Games]

Vlad Circus: Descend Into Madness [Amazon Games App]

Through the Darkest of Times [Amazon Games App]

Killing Floor 2 [Epic Games Store]

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol [Amazon Games App]

24 octobre

Pumpkin Jack [GOG]

The Gunk [GOG Code]

STASIS: BONE TOTEM [Epic Games Store]

Gargoyles Remastered [Amazon Games App]

Monster Train [GOG]

Morbid The Seven Acolytes [Epic Games Store]

31 octobre

A Plague Tale: Innocence [GOG]

Death’s Door [Epic Games Store]

Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition [Amazon Games App]

Scorn [GOG]

Coromon [GOG]

Les jeux Amazon Luna via l'abonnement Prime Gaming

Comme tous les mois, Prime Gaming a également pensé aux utilisateurs du service cloud gaming d'Amazon, Luna. Voici donc les jeux gratuits à faire frissonner de plaisir à venir pour eux en octobre 2024 :

Alien: Isolation

Amid Evil

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine

Dusk

Mortal Shell

Doomblade

Monster Harvest

Perish

Tormented Souls

Valfaris

Source : Blog Prime Gaming